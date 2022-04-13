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الكبير يستعرض مستجدات عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي مع السفير الألماني

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 05:23 مساء
الكبير يستعرض مستجدات عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي مع السفير الألماني
لقاء الكبير والسفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الأربعاء 13 أبريل 2022. (مصرف ليبيا المركزي)
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استعرض محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبيـر، خلال استقباله في مكتبه بمقر المصرف في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الأربعاء، سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، مستجدات عملية توحيد المصرف المركزي.

وقال مصرف ليبيا المركزي عبر صفحته على «فيسبوك» إن الكبير والسفير الألماني تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك ومن بينها استعراض مستجدات عملية توحيد المصرف المركزي، إلى جانب التطرق لتأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها في زيادة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية».

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ويتابع السفراء الغربيون مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه علي الحبر عملية توحيد المصرف التي أعلن إطلاقها في يناير الماضي، تنفيذًا لتوصيات المسار الاقتصادي التي أقرها المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عُقِد في برلين في يناير 2020.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي في 20 يناير الماضي، الانطلاق الفعلي لعملية توحيد المصرف وقال المصرف: «ستتضمن خارطة إعادة التوحيد أربع مراحل، سينتج عنها نموذج تشغيلي متطور يحاكي أفضل الممارسات العالمية».

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