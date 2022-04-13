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لجنة تنفيذ خطة «عودة الأمانة للشعب» تستعرض خطة عملها وتؤكد استقلاليتها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 05:08 مساء
لجنة تنفيذ خطة «عودة الأمانة للشعب» تستعرض خطة عملها وتؤكد استقلاليتها
رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة «عودة الأمانة للشعب» أشرف بلها متحدثا في مؤتمر صحفي بطرابلس، الأربعاء 13 أبريل 20222. (فيديو)
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عقد رئيس اللجنة التنفيذية لخطة «عودة الأمانة للشعب» المشكلة من قبل حكومة الوحدة الوطنية، أشرف بلها، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة طرابلس استعرض خلاله خطة عمل اللجنة المشكلة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية ورؤيتها لتحقيق الغرض التي أنشأت من أجله.

وأكد بلها خلال حديثه للصحفيين على استقلال اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة «عودة الأمانة للشعب» الكاملة عن الحكومة، نافيًا تلقيها أي توجيهات منها أو امتلاكها الأهلية لإصدار القوانين.

وقال بلها في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ توليه رئاسة اللجنة، اليوم الأربعاء، إن «قرار تشكيل اللجنة يعطيها استقلالية كاملة ولا تتبع الحكومة ولا تتلقى أي توجيهات منها»، موضحًا أن «اللجنة لم تشكل لتكون كيانًا تشريعيًا موازيًا ولا تملك الأهلية لإصدار القوانين ولن تزاحم المؤسسات الموازية الموجودة في ليبيا».

هدف اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة «عودة الأمانة للشعب»
وأوضح بلها أن اللجنة ستعمل على تحقيق هدف آخر يقوم على «فلسفة التوافق» لأن المسارات السابقة كلها «كان ينقصها التوافق لكي تظهر بمخرجات ناجحة»، معتبرًا أن من ملامح استقلالية اللجنة هو عدم وجود ميزانية مخصصة من حكومة الوحدة الوطنية أو أي دعم منها.

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وذكر بلها أن من ضمن العوائق التي تواجه عمل اللجنة التنفيذية لخطة «عودة الأمانة للشعب» هو عدم وجود مقر لعمل اللجنة، مشيرًا إلى أن أعضاء اللجنة يعملون بشكل تطوعي ولا يملكون أي مرتبات أو مزايا.

كما أكد بلها أن اللجنة تلقت من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مسودة قانون الانتخابات ولكن بحكم استقلال اللجنة ستكون المسودة محورًا كغيره من المحاور الموجودة التي ستعمل عليها اللجنة، معتبرًا أن هذا دليل على أن اللجنة تملك قرارها.

خطة عمل اللجنة الوطنية لتنفيذ «خطة عودة الأمانة للشعب»
وبيَّن بلها أن خطة عمل اللجنة تهدف إلى خلق توافق على مشروع وطني شامل لكل مسارات النزاع في ليبيا السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، ودور اللجنة هو تحزيم هذا المشروع بتأييد شعبي يشارك في صياغة المشروع وليس قبوله.

وأكد أن اللجنة ستعمل بإخلاص على تنظيم الحوار المجتمعي، داعيًا كافة الفاعلين والمواطنين إلى المساهمة في وضع المشروع الوطني الكامل لكل المسارات وترتيبه على مراحل زمنية بحيث يكون متكاملًا ومقبولًا يؤسس لانتخابات مقبولة النتائج تجري على قاعدة توافقية موسعة لا تقصي أحدًا.

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