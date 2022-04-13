الدبيبة: التعيينات دون احتياج حقيقي «يجب أن تتوقف»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد حالت دون نمو القطاع الخاص وتوفر فرص العمل، مشددًا على إن الاسهاب في التعيينات من كافة قطاعات الدولة دون احتياج حقيقي لا بُد أن يتوقف.

وعقد الدبيبة، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعًا ضم وزير الخدمة المدنية المكلف، ووكلاء ومدراء الإدارات بالوزارة، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك لمتابعة سير العمل بالوزارة.

الإفراجات والملاكات الوظيفية

وبحث الاجتماع الذي عُقد بديوان وزارة الخدمة المدنية عددًا من الملفات منها مسألة تنظيم الوظيفة العمومية، والإفراجات المالية، والملاكات الوظيفية للعاملين بقطاعات الدولة. وأكد رئيس الحكومة «ضرورة استيعاب الموظفين الحقيقيين والعاملين، من خلال حلول تضعها الوزارة لتنظيم الوظائف الزائدة عن الحاجة ووضع الضوابط اللازمة لذلك».

الدبيبة يزور الوزارات

ويجري الدبيبة زيارات تفقدية في عدد من الوزارات؛ إذ زار وزارة الشؤون الاجتماعية لمتابعة سير العمل في عدد من الإدارات والمكاتب بالوزارة ومكتب شؤون الوزيرة. وأصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية تعليماته بضرورة صرف منحة الزوجة عن العامين 2021 و2022، مؤكدًا ضرورة العمل بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية والهيئة العامة للمعلومات بالخصوص.

الدبيبة خلال اجتماع مع وزير الخدمة المدنية المكلف، ووكلاء ومدراء الإدارات بالوزارة، 13 أبريل 2022. (فيسبوك)

الدبيبة خلال اجتماع مع وزير الخدمة المدنية المكلف، ووكلاء ومدراء الإدارات بالوزارة، 13 أبريل 2022. (فيسبوك)