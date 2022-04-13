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رحلة يومية لـ«مصر للطيران» بين القاهرة وبنغازي بدءا من الإثنين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 01:28 مساء
رحلة يومية لـ«مصر للطيران» بين القاهرة وبنغازي بدءا من الإثنين
إحدى طائرات شركة مصر للطيران، (أرشيفية: الإنترنت)
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تبدأ الشركة القابضة لمصر للطيران في تسيير رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبنغازي، الإثنين المقبل، بواقع رحلة يومية.

وقال رئيس الشركة، الطيار عمرو أبو العينين، إن «مصر للطيران» تولي اهتماما خاصا بالنقاط ذات الأهمية الاستراتيجية، ومنها مدينة بنغازي، حسب تصريح نقلته جريدة «الأهرام» المصرية، اليوم الأربعاء.

ولفت إلى أهمية تسيير تلك الرحلات لوجود الكثيرين من المصريين المقيمين والعاملين في الأراضي الليبية، ولتعزيز التبادل التجاري بين مصر وليبيا، موضحا أن الشركة ستشغل طائرتها من طراز «بوينغ B737-800» في تلك الرحلات.

- مصلحة الطيران: «الخطوط الأفريقية» تُسير أول رحلة إلى مطار القاهرة منذ 7 سنوات
- الخطوط الجوية الليبية تستأنف رحلاتها من طرابلس وبنغازي إلى القاهرة

اتفاق استئناف الرحلات بين مصر وليبيا
يشار إلى أن «مصر للطيران» أوقفت تسيير رحلاتها إلى ليبيا منذ العام 2014.

وفي سبتمبر الماضي، اتفقت مصلحتا الطيران المدني في مصر وليبيا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة - مصراتة - بنينا)، ومطار القاهرة الدولي، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، التي انعقدت في القاهرة، برئاسة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

واستأنفت شركتا الخطوط الجوية الأفريقية والخطوط الجوية الليبية في نفس الشهر رحلاتها من مطاري معيتيقة وبنينا الدوليين إلى مطار القاهرة الدولي.

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