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مفوضية الانتخابات تشرع في نشر الكتب والدوريات لديها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 12:49 مساء
مفوضية الانتخابات تشرع في نشر الكتب والدوريات لديها
كتاب أعمال المؤتمر العلمي الأول للإعلام والانتخابات، (مفوضية الانتخابات)
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شرعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في نشر متسلسل للرصيد الوثائقي لمكتبتها من الكتب الانتخابية ودوريات، وذلك عبر سلسلة «كتاب الأسبوع»، بغرض نشر ثقافة المعرفة الانتخابية.

وقالت المفوضية إن المكتبة تحوي مجموعة قيمة من الكتب والدوريات المتخصصة في المجال الانتخابي، إضافة إلى مجموعة من الكتب التاريخية والأدبية والعلمية، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأضاف البيان أن المفوضية ستنشر نبذة تعريفية مختصرة عن محتويات تلك الكتب، مع التنويه بإمكانية الاطلاع عليها من خلال الحضور لمقر المفوضية.

أول كتاب تطرحه المفوضية الانتخابية في سلسلة «كتاب الأسبوع»
وأول كتاب تقدمه المفوضية في سلسلة «كتاب الأسبوع» هو «أعمال المؤتمر العلمي الأول للإعلام والانتخابات»، تحت شعار «الشريك - الوسيط - الرقيب».

ويضم الكتاب 20 بحثا شارك في إعدادها أساتذة وأكاديميون وباحثون ومهتمون بالعملية الانتخابية في الجامعات الليبية.

ويتناول عدة مواضيع أبرزها «اعتماد الشباب الجامعي على الصحف الإلكترونية الليبية في تشكيل اتجاهاتهم نحو المشاركة في العملية الانتخابية، وكذلك الشراكة بين وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق العملية الانتخابية في ليبيا، ومشاركة المرأة الليبية في العملية الانتخابية والمعوقات التي تواجهها ودور الإعلام في مواجهتها».

كما يضم أيضا: «الإطار القانوني المنظم لدور وسائل الإعلام في الانتخابات، ودور وسائل الإعلام الحديثة في تغطية العملية الانتخابية، ودور شبكات التواصل الاجتماعي في توعية الشباب بأهمية المشاركة الانتخابية، ودور فيسبوك في توجيه الرأي العام وأثره على مسار العملية الانتخابية في ليبيا، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالعملية الانتخابية». ويشار إلى أن هذا المؤتمر انعقد بمقر المفوضية يومي الخامس والسادس من يوليو العام 2021.

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