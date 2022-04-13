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الحكومة الإيطالية ترسل شحنة إنسولين إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 11:48 صباحا
الحكومة الإيطالية ترسل شحنة إنسولين إلى ليبيا
شحنة الأنسولين الإيطالية لدى وصولها مقر منظمة الصحة العالمية في ليبيا، 12 أبريل 2022. (فيسبوك)
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تسلم مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا شحنة مساعدات طبية مقدمة من الحكومة الإيطالية. 

وحسب الصفحة الرسمية للمنظمة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» فقد تضمنت المساعدات مستحضر الإنسولين لدعم الاستجابة الصحية لمرضى السكري.

جهاز التسلسل الجيني في ليبيا
كانت منظمة الصحة العالمية في ليبيا سلمت جهاز التسلسل الجيني إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس الأسبوع الماضي.

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وتسلم هذه المعدات رسميا الدكتور حيدر السائح ، مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض من إليزابيث هوف، رئيسة البعثة وممثلة منظمة الصحة العالمية، بهدف بناء قدرات فني المُختبرات في التشخيص الجيني للكائنات الدقيقة والتعرف على الطفرات الجينية لبعض الأمراض.

وقالت هوف: «تعمل منظمة الصحة العالمية عن كثب مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتحسين قدرات المختبرات في البلاد. كجزء من هذه الجهود، قمنا بشراء معدات تسلسل الجينوم لصالح المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ونخطط أيضا لتدريب فنيي المختبرات على كيفية استخدام هذه التجهيزات المتطورة».

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