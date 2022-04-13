«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى شحات...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقة، نشطة إلى قوية، على الساحل الغربي، والساحل الممتد من رأس لانوف إلى شحات.
وأظهرت نشرة الصيد البحري تراوح سرعة هذه الرياح بين 25 و30 عقدة، وارتفاع الموج يصل إلى 3 أمتار على الساحل الغربي.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها تتراوح بين 20 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.50 و3.00 أمتار.
- البحر قليل الاضطراب على ساحل الخمس وسرت، ويكون مضطربا على باقي الساحل.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية متوسطة إلى ضعيفة بسبب إثارة الأتربة واضطراب البحر.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، وتكون شمالية شرقية على ساحل شحات، سرعتها تتراوح بين 10 و30 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.
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