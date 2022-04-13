أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة في معظم المناطق مع رياح مثيرة للأتربة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض معظم المناطق إلى أجواء متقلبة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، مصاحبة تلك الموجة لارتفاع نسبي في درجات الحرارة خصوصا على مناطق الدواخل والجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب يوم الجمعة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق، والرياح شرقية فجنوبية شرقية، نشطة السرعة، تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كيلومترا في الساعة، خصوصا على المناطق الساحلية، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و27 درجة مئوية على معظم المناطق الساحلية، وبين 28 و34 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا، خصوصا على الدواخل، ثم تنخفض بدايةً من يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط بداية من مساء اليوم، تصل سرعتها أحيانا إلى 60 كيلومترا في الساعة على بعض المناطق، ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، وقد تؤدي إلى هبوط في الرؤية الأفقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية، وبين 19 و23 درجة مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وتسجل ارتفاعا تدريجيا غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، تتكاثر السحب بها مساء الجمعة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، وهبوط في الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 34 و39 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا على بعض المناطق.