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ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة العمالة الوافدة في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 أبريل 2022, 09:46 صباحا
ضبط تشكيل عصابي يمتهن سرقة العمالة الوافدة في بنغازي
فردان في تشكيل عصابي بمدينة بنغازي، 12 أبريل 2022، (مديرية أمن بنغازي)
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ضبط قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي تشكيلا عصابيا يمتهن سرقة العمالة الوافدة بقوة السلاح.

ووردت إلى القسم معلومات تفيد بتنفيذ التشكيل عملياته في أكثر من منطقة منها «السلماني 602، وحي السلام، وسيدي يونس»، حيث يقتحمون المنازل التي تقيم بها العمالة الوافدة، ويسلبون هواتفهم المحمولة وأموالهم ومقتنياتهم، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وعاين أعضاء التحريات المنازل التي تعرضت للسرقة من التشكيل، بغية التعرف على التشكيل وتحركاته، ثم أُعد له كمين محكم وضبط فردان به في حي السلام خلال استقلالهما سيارة، عثر بداخلها على سلاح ناري نوع مسدس، وقنبلتين يدويتين.

واعترف المتهمان الموقوفان بما نُسب إليهما، وأفادا باستخدام المبالغ المتحصل عليها من عمليات السطو والسرقة في شراء الحبوب المخدرة والحشيش لغرض التعاطي، كما اتضح أن الاثنين صادر بحقهما حكما حبس غيابيان، وأنهما مطلوبان لعدة مراكز في المدينة في أكثر من عشرة محاضر، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معهما، ثم أحيلا إلى جهات الاختصاص.

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