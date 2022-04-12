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مؤسسة النفط تؤكد استمرار دعمها لشركة «أكاكوس» لزيادة الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 11:52 مساء
مؤسسة النفط تؤكد استمرار دعمها لشركة «أكاكوس» لزيادة الإنتاج
جانب من اجتماع رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله مع رئيس لجنة إدارة شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، عصام البشتي (صفحة المؤسسة على فيسبوك)
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أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء، استمرار «دعم المؤسسة اللامحدود لشركة أكاكوس في سبيل تحقيق كل مستهدفاتها»، وإنجاز عملها بالطرق الصحيحة وتنفيذ مشاريعها التي تعول عليها المؤسسة لزيادة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده صنع الله ، مع رئيس لجنة إدارة شركة «أكاكوس» للعمليات النفطية، عصام البشتي، في إطار المتابعة المستمرة لسير عمل الشركات بالقطاع، وفق بيان نشرته صفحة المؤسسة على «فيسبوك».

- مؤسسة النفط تطالب إدارة «أكاكوس» الجديدة بتصحيح وضعها المالي

وناقش الاجتماع نشاط الشركة وأعمالها، و«المعوقات التي تحول دون إنجاز عملها بالصورة الصحيحة، والتحديات التي تواجهها في تحقيق بعض من مستهدفاتها، والحلول المناسبة لها».

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