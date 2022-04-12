القطراني يبحث وضع حلول سريعة لصرف مرتبات العاملين بشركة المناولة في مطار بنينا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي فرج القطراني، اليوم الثلاثاء، مع عدد من مسؤولي مطار بنينا وشركة المناولة الأرضية العاملة بالمطار وضع حلول سريعة لصرف مرتبات العاملين بالشركة في أقرب وقت، وتوفير الدعم اللازم لها.

وضم الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، كلًا من مدير محطة مطار بنينا خليفة البرغثي، ومدير منطقة بنغازي عبدالسلام ناجي، ورئيس شركة الخطوط الليبية حامد سباق.

وقال مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع ناقش كيفية معالجة مرتبات الشركة الليبية للخدمات الأرضية بمطار بنينا الدولي، ووضع حلول سريعة وناجحة لحل هذه الإشكالية وصرف المرتبات بأقرب وقت ممكن.

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وأضاف أن القطراني أكد خلال الاجتماع تقديم كل الدعم وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لاستمرار عمل الشركة بالشكل المطلوب ودون توقف، مثمنًا دور الشركة المهم في إدارة الخدمات التشغيلية بمطار بنينا الدولي رغم الظروف التي تمر بها.

اجتماع القطراني مع عدد من المسؤولين بمطار بنينا الدولي في بنغازي، الثلاثاء 12 أبريل 2022. (مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي)