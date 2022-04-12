مباحثات بين «مليتة» و«شلمبرجير» لإعادة تشغيل آبارها المغلقة

أطلع رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة «مليتة» للنفط والغاز البشير عبد السلام، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، على آخر مستجدات مناقشاته مع مسؤولى شركة «شلمبرجير» بشأن الآبار المغلقة في كافة مناطق عمليات الشركة بأحواض سرت وغدامس ومرزق، وآلية وضعها على الإنتاج من جديد لرفع القدرة الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بمقر المؤسسة في طرابلس، ناقش حزمة من المواضيع التي تهم نشاط الشركة، منها مشروع حقل المياه بحقل الفيل، وخطوات الشركة لزيادة الإنتاج بتشغيل منظومة حقل المياه، وآلية حل المصاعب التي تواجه الشركة، سواء كانت مالية أو فنية أو إدارية، وفق بيان نشرته صفحة مؤسسة النفط على «فيسبوك».
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بدوره، طالب صنع الله بضرورة إعطاء الأهمية القصوى لمشاريع الغاز، وتحديدًا مشروع التراكيب البحرية (أ، هـ)، لتتمكن المؤسسة من سد احتياجات السوق المحلية من الغاز، والإيفاء باالتزاماتها المتعلقة بتصدير الغاز، مؤكدًا دعم المؤسسة التام للشركة لتحقيق كل مستهدفاتها.
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