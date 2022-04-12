مباحثات بين «مليتة» و«شلمبرجير» لإعادة تشغيل آبارها المغلقة

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع رئيس لجنة إدارة المشغل بشركة «مليتة» للنفط والغاز البشير عبد السلام، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، على آخر مستجدات مناقشاته مع مسؤولى شركة «شلمبرجير» بشأن الآبار المغلقة في كافة مناطق عمليات الشركة بأحواض سرت وغدامس ومرزق، وآلية وضعها على الإنتاج من جديد لرفع القدرة الإنتاجية وتعزيز الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء بمقر المؤسسة في طرابلس، ناقش حزمة من المواضيع التي تهم نشاط الشركة، منها مشروع حقل المياه بحقل الفيل، وخطوات الشركة لزيادة الإنتاج بتشغيل منظومة حقل المياه، وآلية حل المصاعب التي تواجه الشركة، سواء كانت مالية أو فنية أو إدارية، وفق بيان نشرته صفحة مؤسسة النفط على «فيسبوك».

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بدوره، طالب صنع الله بضرورة إعطاء الأهمية القصوى لمشاريع الغاز، وتحديدًا مشروع التراكيب البحرية (أ، هـ)، لتتمكن المؤسسة من سد احتياجات السوق المحلية من الغاز، والإيفاء باالتزاماتها المتعلقة بتصدير الغاز، مؤكدًا دعم المؤسسة التام للشركة لتحقيق كل مستهدفاتها.