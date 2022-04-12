الكيلاني تبحث مع رئيس صندوق التضامن تسريع صرف المعاشات الأساسية

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء أبوبكر الكيلاني، خلال لقائها مع رئيس اللجنة التسييرية لصندوق التضامن الاجتماعي، مصطفى الجعيبي، تسريع صرف المعاشات الأساسية وبرامج المساعدات أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إن لقاء الكيلاني والجعيبي استعرض سير العمل بصندوق التضامن الاجتماعي «خاصة ما يتعلق بالمعاش الأساسي وإيجاد الآليات المناسبة لتسريع صرف المعاشات الأساسية في وقتها.

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وأضافت الوزارة أن اللقاء الذي عقد أمس الإثنين جرى خلاله «متابعة برامج المساعدات التي يقدمها الصندوق للأسر للمعوزة وإمكانية استخدام التقنية الحديثة لبناء قاعدة بيانات تساعد في صرف المساعدات لمستحقيها والاهتمام بذوي الإعاقة خصوصا من فئة مرضى ضمور العضلات ورعايتهم وغيرها من الموضوعات التي تهم عمل الصندوق».

وأشارت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن لقاء الكيلاني والجعيبي تطرق أيضا إلى مناقشة أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لصندوق التضامن الاجتماعي في مختلف المناطق وكيفية تحسين أدائها والرقي بمستوى خدماتها المقدمة للمواطنين.

الكيلاني خلال لقائها مع رئيس صندوق التصامن الاجتماعي، الثلاثاء 12 أبريل 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)

رئيس صندوق التصامن الاجتماعي مصفى الجعيبي خلال لقائه مع الكيلاني، الثلاثاء 12 أبريل 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)