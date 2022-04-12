مؤسسة النفط تناقش آليات تنفيذ مشروعات «الهروج»

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الثلاثاء، مع رئيس لجنة إدارة شركة «الهروج» للعمليات النفطية، خليفة عمرو، النشاط العام للشركة، وآليات تنفيذ مشروعاتها في ظل شح الميزانيات.

وتطرق الاجتماع، الذي عُقد بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، إلى المشاريع التي تنفذها الشركة حاليا والمزمع تنفيذها مستقبلا، والمشكلات التي تواجه عملها، والصعوبات التي تعيقها لتحقيق مستهدفاتها، وفق بيان صادر عن مؤسسة النفط.

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وأشار البيان إلى تأثر الشركة من شح الميزانيات المالية ما يعوق دون تحقيق مستهدفاتها، وإجراء بعض التعديلات على هيكلها التنظيمي ليتناسب مع متطلبات عملها.

من اجتماع صنع الله مع رئيس لجنة إدارة شركة «الهروج»، 12 أبريل 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)

من اجتماع صنع الله مع رئيس لجنة إدارة شركة «الهروج»، 12 أبريل 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)

من اجتماع صنع الله مع رئيس لجنة إدارة شركة «الهروج»، 12 أبريل 2022. (المؤسسة الوطنية للنفط)