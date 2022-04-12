النويري يبحث مع سفير ألمانيا التطورات السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

جاء ذلك في لقاء بمكتب النويري في مقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، حسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وتطرق اللقاء إلى عدة قضايا متعلقة بالشأن الليبي، وسبل معالجتها بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد.

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وأمس الإثنين، صرح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، بأن اجتماعًا مرتقبًا سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة لوفدين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأضاف المريمي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاجتماع سيُخصِّص للنظر في المسائل الخلافية في بعض مواد مسودة الدستور؛ إذ إن اللجنة المكلفة من مجلس النواب ستتولى مراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور الموجز من الهيئة التأسيسية.