Atwasat

النويري يبحث مع سفير ألمانيا التطورات السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 02:18 مساء
النويري يبحث مع سفير ألمانيا التطورات السياسية في ليبيا
النويري وسفير ألمانيا، 12 أبريل 2022، (مجلس النواب)
alwasat radio

بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري مع السفير الألماني لدى ليبيا ميخائيل أونماخت آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا.

جاء ذلك في لقاء بمكتب النويري في مقر ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، حسب الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق.

وتطرق اللقاء إلى عدة قضايا متعلقة بالشأن الليبي، وسبل معالجتها بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد.

- المريمي لـ«بوابة الوسط»: اجتماع مرتقب بين مجلسي النواب والدولة بالقاهرة
- «النواب» يشكل لجنة لمراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور
- نورلاند «يحفز» عقيلة على مواصلة دعم أساس دستوري للانتخابات
- 21 مترشحًا للانتخابات الرئاسية يطالبون «الرئاسي» بتشكيل حكومة انتخابات مصغرة أو إعلان حالة الطوارئ

وأمس الإثنين، صرح المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، بأن اجتماعًا مرتقبًا سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة لوفدين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وأضاف المريمي في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الاجتماع سيُخصِّص للنظر في المسائل الخلافية في بعض مواد مسودة الدستور؛ إذ إن اللجنة المكلفة من مجلس النواب ستتولى مراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور الموجز من الهيئة التأسيسية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض يتوقع معدل تضخم «مرتفعا بشكل غير عادي» خلال مارس

البيت الأبيض يتوقع معدل تضخم «مرتفعا بشكل غير عادي» خلال مارس
البعض يراها مدمرة للأرض.. انقسام حول السياحة الفضائية

البعض يراها مدمرة للأرض.. انقسام حول السياحة الفضائية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 1 - 1 الأخضر» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 1 - 1 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 1 الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 1 الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز
«يويفا» يعاقب أتلتيكو مدريد

«يويفا» يعاقب أتلتيكو مدريد
«رويترز»: استهداف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ببرامج تجسس إسرائيلية

«رويترز»: استهداف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ببرامج تجسس إسرائيلية
أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والمقاتلات

أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والمقاتلات
روسيا تهدد بإجراءات قانونية إذا صُنِفت متخلفة عن سداد الديون

روسيا تهدد بإجراءات قانونية إذا صُنِفت متخلفة عن سداد الديون
الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا

الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا
عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها

عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها
شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا

شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا
اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»

اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
«الرقابة على الأغذية» يعلن سلسلة إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر»

«الرقابة على الأغذية» يعلن سلسلة إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر»
معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين

معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين
ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها

ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما

السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما

«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
شاهد «وسط الخبر».. السابع من أبريل ذكرى مؤلمة في حياة الليبيين

شاهد «وسط الخبر».. السابع من أبريل ذكرى مؤلمة في حياة الليبيين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني والليرة التركية أمام الدينار
السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني والليرة التركية أمام الدينار
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
ممثلو المنطقة الغربية بـ«5+5» يؤكدون الطبيعة «الفنية البحتة» للجنة ويرفضون «المماحكات السياسية»
ممثلو المنطقة الغربية بـ«5+5» يؤكدون الطبيعة «الفنية البحتة» ...
تسرب معظمها من ليبيا.. ضبط 350 قطعة سلاح في النيجر خلال سنة
تسرب معظمها من ليبيا.. ضبط 350 قطعة سلاح في النيجر خلال سنة
ليبيا أكبر المتأثرين.. تونس تجمد تصدير الخضراوات والفواكه موقتا
ليبيا أكبر المتأثرين.. تونس تجمد تصدير الخضراوات والفواكه موقتا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات ......
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
المزيد
حملة أمنية على بائعي ومهربي الوقود بالسهل الغربي
حملة أمنية على بائعي ومهربي الوقود بالسهل الغربي...
النويري يبحث مع سفير ألمانيا التطورات السياسية في ليبيا
النويري يبحث مع سفير ألمانيا التطورات السياسية في ليبيا...
العابد يبحث إطلاق منظومة السجل التجاري
العابد يبحث إطلاق منظومة السجل التجاري...
ليبيا أكبر المتأثرين.. تونس تجمد تصدير الخضراوات والفواكه موقتا
ليبيا أكبر المتأثرين.. تونس تجمد تصدير الخضراوات والفواكه ......
تسرب معظمها من ليبيا.. ضبط 350 قطعة سلاح في النيجر خلال سنة
تسرب معظمها من ليبيا.. ضبط 350 قطعة سلاح في النيجر خلال سنة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط