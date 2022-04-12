Atwasat

ليبيا أكبر المتأثرين.. تونس تجمد تصدير الخضراوات والفواكه موقتا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 01:25 مساء
ليبيا أكبر المتأثرين.. تونس تجمد تصدير الخضراوات والفواكه موقتا
أسواق الخضروات في أجدابيا، 4 أبريل 2022. (بلدية أجدابيا)
alwasat radio

أعلنت وزارة التجارة التونسية تجميد تصدير الخضراوات والفواكه بشكل موقت في قرار سيكون له انعكاسات كبيرة على السوق الليبية التي تستأثر بنحو 60% من إجمالي صادرات هذه المواد الغذائية.

وكشف المكلف بالإعلام والاتصال في وزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، محمد علي الفرشيشي، الثلاثاء، أن قرار وقف التصدير موقتا سيكون له انعكاس «إيجابي» في بلاده على الأسعار خلال الفترة المقبلة، حسب ما نقلت عنه إذاعة «شمس إف إم» المحلية.

ولم يحدد الفرشيشي فترة معينة لاستئناف التصدير، لكنه قال إن القرار يهدف إلى احتواء مشكلة الندرة في الأسواق والحد من الغلاء، مرجعا زيادة أسعار بعض الخضراوات في بلاده إلى فترة تقاطع المواسم وتأخر جني المحاصيل.

تأثيرات القرار التونسي على السوق الليبية
وتجاوزت قيمة صادرات تونس من الخضر والفواكه الطازجة 44.4 مليون دولار أميركي في 2021 ذهب 60% منها إلى ليبيا ثم إيطاليا.
ومن شأن القرار التونسي أن يلهب أسعار الخضر والفواكه في الأسواق الليبية التي تشهد منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية نقصا في إمدادات بعض المواد الغذائية، على رأسها القمح ومشتقاته، كما ارتفعت الأسعار بشكل كبير خلال شهر رمضان؛ الأمر الذي دفع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للمطالبة باستثنائها من قرارات بعض الدول بحظر تصدير هذه السلع.

- هل تعاني ليبيا أزمة غذائية بعد اتجاه دول الجوار لمنع التصدير؟
- الحويج: بدأنا في اتخاذ تدابير لتنظيم عمليات التوريد من أسواق خارجية
- الحويج يتفق مع نظيره التونسي على تنفيذ استراتيجية شاملة للتعاون الاقتصادي

وطلبت وزارة الاقتصاد والتجارة من تركيا وتونس، استثناءها من قرارات حظر تصدير سلع غذائية، تجنبا لوقوع أزمة إنسانية إذا ما توقف تدفق سلع ذات الاستهلاك الواسع خصوصا مع تزايد الطلب على مواد الدقيق وزيت المائدة خلال شهر الصيام.

وقف الصادرات المصرية
كما أعلن رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، في وقت سابق أن القاهرة تعهدت بدراسة طلب طرابلس المتعلق بإعفائها من قرار منع تصدير السلع الغذائية إلى الخارج. وقال الجراري يوم 3 أبريل إن «السلطات المصرية سترد رسميا على طلب ليبيا خلال أسبوعين».

وأشار إلى أن أسعار المواد الغذائية في ليبيا ارتفعت بنسبة 30% بعد صدور قرار إيقاف تصدير السلع المصرية، لافتا إلى أن السلطات المصرية أوقفت نقل بضائع كانت في طريقها إلى البلاد في الحدود المشتركة مع ليبيا رغم دفع ثمنها من قبل التجار الليبيين.

وقررت وزارة الصناعة والتجارة المصرية في مارس الماضي وقف ومنع تصدير السلع الغذائية إلى خارج البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض يتوقع معدل تضخم «مرتفعا بشكل غير عادي» خلال مارس

البيت الأبيض يتوقع معدل تضخم «مرتفعا بشكل غير عادي» خلال مارس
البعض يراها مدمرة للأرض.. انقسام حول السياحة الفضائية

البعض يراها مدمرة للأرض.. انقسام حول السياحة الفضائية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 1 - 1 الأخضر» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 1 - 1 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 1 الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 1 الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز
«يويفا» يعاقب أتلتيكو مدريد

«يويفا» يعاقب أتلتيكو مدريد
«رويترز»: استهداف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ببرامج تجسس إسرائيلية

«رويترز»: استهداف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ببرامج تجسس إسرائيلية
أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والمقاتلات

أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والمقاتلات
روسيا تهدد بإجراءات قانونية إذا صُنِفت متخلفة عن سداد الديون

روسيا تهدد بإجراءات قانونية إذا صُنِفت متخلفة عن سداد الديون
الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا

الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا
عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها

عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها
شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا

شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا
اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»

اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
«الرقابة على الأغذية» يعلن سلسلة إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر»

«الرقابة على الأغذية» يعلن سلسلة إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر»
معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين

معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين
ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها

ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها
السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما

السعودية: الحج هذا العام محظور على من تجاوز 65 عاما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما

«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
شاهد «وسط الخبر».. السابع من أبريل ذكرى مؤلمة في حياة الليبيين

شاهد «وسط الخبر».. السابع من أبريل ذكرى مؤلمة في حياة الليبيين
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني والليرة التركية أمام الدينار
السوق الرسمية: ارتفاع الإسترليني والليرة التركية أمام الدينار
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي
ممثلو المنطقة الغربية بـ«5+5» يؤكدون الطبيعة «الفنية البحتة» للجنة ويرفضون «المماحكات السياسية»
ممثلو المنطقة الغربية بـ«5+5» يؤكدون الطبيعة «الفنية البحتة» ...
تسرب معظمها من ليبيا.. ضبط 350 قطعة سلاح في النيجر خلال سنة
تسرب معظمها من ليبيا.. ضبط 350 قطعة سلاح في النيجر خلال سنة
ليبيا أكبر المتأثرين.. تونس تجمد تصدير الخضراوات والفواكه موقتا
ليبيا أكبر المتأثرين.. تونس تجمد تصدير الخضراوات والفواكه موقتا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات ......
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
المزيد
حملة أمنية على بائعي ومهربي الوقود بالسهل الغربي
حملة أمنية على بائعي ومهربي الوقود بالسهل الغربي...
النويري يبحث مع سفير ألمانيا التطورات السياسية في ليبيا
النويري يبحث مع سفير ألمانيا التطورات السياسية في ليبيا...
العابد يبحث إطلاق منظومة السجل التجاري
العابد يبحث إطلاق منظومة السجل التجاري...
ليبيا أكبر المتأثرين.. تونس تجمد تصدير الخضراوات والفواكه موقتا
ليبيا أكبر المتأثرين.. تونس تجمد تصدير الخضراوات والفواكه ......
تسرب معظمها من ليبيا.. ضبط 350 قطعة سلاح في النيجر خلال سنة
تسرب معظمها من ليبيا.. ضبط 350 قطعة سلاح في النيجر خلال سنة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط