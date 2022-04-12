«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل الغربي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية شرقية إلى شرقية، نشطة إلى قوية على الساحل الغربي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن مركز الأرصاد، اليوم الثلاثاء، تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب.

- الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها تتراوح بين 20 و25 عقدة، تصل إلى 30 عقدة على الساحل من زوارة إلى طرابلس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.25 و2.75 متر.

- البحر قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا على ساحلي زوارة وطرابلس.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤيـة متوسطة بسبب إثارة الأتربة واضطراب البحر.