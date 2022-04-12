برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعو مؤسسة النفط إلى المساهمة في توسيع نشاطه بليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا مارك أندري إن البرنامج يهدف إلى توسيع نشاطه في ليبيا، وفتح فروع له في العديد من المناطق والبلديات، لتنفيذ برامجه التي ستهتم بعدة قضايا اقتصادية واجتماعية وبيئية، مضيفًا أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركاءها من الشركات الأجنبية، الشريك المثالي لتحقيق هذه الأهداف.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبدالدائم، وذلك لمناقشة فرص التعاون بين الطرفين، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الثلاثاء.

وأكد صنع الله أن المؤسسة تثمن دور البرنامج الأممي، وأنها رفقة شركائها في ائتلاف «ريبسول، توتال، أو إم في، إيكونور» كان لها شراكة مميزة وتعاون كبير مع البرنامج خلال السنوات الماضية، ونفذ خلالها العديد من البرامج في مناطق عمليات شركة أكاكوس، شملت قطاعات المياه والصحة والتدريب وصيانة المرافق التعليمية ودعم الشباب وغيرها من البرامج التي غطت مناطق الجبل الغربي والزاوية ومنطقة أوباري وما جاورها.