ضبط مطلوب في قضية قتل ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط مركز شرطة الصابري شخصًا من ذوي السوابق في بنغازي، وهو مطلوب لدى النيابة العامة في قضية قتل.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات للمركز والنيابة، حول أحد الأشخاص المطلوب على ذمة قضايا، منها قتل مواطن في منطقة اللثامة، والاعتداء على آخر، وسرقة محل بالمنطقة نفسها، حسب بيان مديرية أمن بنغازي على صفحتها في موقع فيسبوك، أمس الإثنين.

وصدرت الأوامر بضبطه، حيث رصد أعضاء التحريات في المركز أماكن تنقل المتهم، قبل أن تعد له كمينًا محكمًا، وتلقي القبض عليه.

ونُقل المتهم إلى المركز، لاستكمال الإجراءات القانونية، ثم أحيل إلى النيابة العامة.