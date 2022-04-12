ضبط موظف بنك متلبس برشوة 80 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، القبض على موظف بأحد المصارف متلبسًا برشوة 80 ألف دينار، طلبها من صاحب شركة متعاقدة مع المصرف لإتمام بعض الإجراءات.

جاء ذلك في بيان نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بناء على معلومات وردت لمركز شرطة طريق المطار بمديرية أمن طرابلس تفيد بوجود موظف بأحد البنوك يطلب رشوة.

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وجرى تشكيل فريق عمل من فرقة التحري العام لجمع المعلومات ومتابعة الموضوع، والتعرف على الموظف وبالاتفاق مع الشاكي على كيفية التسليم والاستلام، حتى ضُبط متلبسًا بالرشوة، وأُحيل إلى جهات الاختصاص.