سرقة أسلاك كهرباء بطول 900 متر في العزيزية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 900 متر من أسلاك الضغط العالي بدائرة توزيع العزيزية، حيث لازالت الشركة تعاني تكرار سرقة الأسلاك الكهربائية في بعض المناطق الليبية.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن أعمال السرقة والنهب والاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربائية ما زالت متواصلة من قبل مجموعات خارجة عن القانون يعملون جاهدين بإلحاق الأذى والضرر بالشبكة الكهربائية.

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وأضافت أن آخر تلك العمليات سرقة أسلاك ضغط عالٍ مسافة 900 متر على خط الحرية من محطة 30 العزيزية بدائرة توزيع العزيزية التابعة لإدارة توزيع الجفارة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء على عدد من المساكن.

وتعاني الشركة العامة للكهرباء تعرض مكوناتها للسرقة بشكل متكرر، ما دفعها للمطالبة بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذه الظاهرة.