وزارة العمل: آخر موعد لتسلم ملفات الشركات المتعثرة 17 أبريل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت لجنة حصر العاملين بالشركات المتعثرة والمنسحبة ومعالجة أوضاعهم الإدارية أن آخر موعد لتسلم ملفات تلك الشركات هو 17 أبريل.

ولفتت اللجنة، في منشور عبر صفحة وزارة العمل والتأهيل على «فيسبوك»، إلى أن من يتخلف عن الموعد المحدد يتحمل مسؤولية نفسه.

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وفي 20 فبراير الماضي، أعلنت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، بدء حصر كافة الشركات الوطنية المتعثرة، وعدد العاملين والقيم المالية التي دُفعت والديون المستحقة.

ولاحقًا قال رئيس اللجنة العليا للشركات المتعثرة، البهلول عياد الحمروني، إن اللجنة خاطبت وزارة المالية بشأن صرف جميع مستحقات العاملين بالشركات المتعثرة، مع استمرار أزمتهم منذ سنوات.