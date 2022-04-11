Atwasat

شاهد «وسط الخبر».. ما فرص استلام حكومة باشاغا السلطة؟

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 11:16 مساء
شاهد «وسط الخبر».. ما فرص استلام حكومة باشاغا السلطة؟
برنامج «وسط الخبر» على قناة الوسط (WTV)
alwasat radio

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» المذاع على قناة الوسط (WTV)، اليوم الإثنين، الصراعات السياسية في ليبيا ومخاوف التسليح، وما إذا كان تأخير استلام حكومة باشاغا السلطة يساهم في تلاشي فرصها عمليا.

وتحدث البرنامج، الذي يقدّمه فرج الفرجاني، عن المشهد الضبابي في ضوء تطورين بارزين، الأول إعلان ممثلي القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تعليق جميع أعمالهم في اللجنة إلى حين النظر في مطالبها، والثاني بيان رئيس الوزراء المكلف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا بشأن «قرب استلامها مهام أعمالها من العاصمة طرابلس بالطرق السلمية»، وهو ما يأتي في ظل استمرار أجواء التنازع على السلطة مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

ما دلالة بيان باشاغا؟
من جانبه وجد المحلل السياسي، فرج فركاش، في حديث فتحي باشاغا تكرارًا لتصريحات سابقة بشأن تسلم السلطة، وهو ما اعتبره «محاولة للهروب من الواقع»، متحدثًا أيضًا عن «فشل تحالفات باشاغا مع أطراف عسكرية في مصراتة وطرابلس».

- حكومة باشاغا تطالب بـ«ضبط النفس»: سنمارس مهامنا من طرابلس قريبا
ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يدعون لقفل النفط والطريق الساحلي

لذلك رأى أن «حديث باشاغا غير واقعي وبعيد المنال»، لكنه اعترف بالمأزق الذي أحدثته لجنة «5+5» بشأن تعليق عملها، معتبرًا أن موقفهم «نابع من إيعاز من أطراف يتبعونها»، لكن الناطق باسم القيادة العامة أحمد المسماري نفى ذلك، باعتبار أن الأمر يتعلق بأزمة رواتب القوات المسلحة.

فركاش: يأس من تمكين حكومة باشاغا.. ومحاولة دولية لتجميد الوضع
واعتبر فركاش أن بيان ممثلي قوات القيادة العامة في لجنة «5+5» يُعبِّر عن «يأس بعض الأطراف من تمكين حكومة باشاغا من الدخول لطرابلس»، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي يحاول تجميد الوضع على ما هو عليه، مشيرًا أيضًا إلى ما يتردد عن «خلاف بين باشاغا والقيادة العامة، وإن كانت رواية غير مؤكدة»، وفق المحلل السياسي.

وقال إن قبول رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أخيرًا بتشكيل لجنة للحوار مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة هو نتيجة ضغوطات من المستشارة الأممية ستيفاني وليامز والسفير الأميركي والمجتمع الغربي، «مخافة أن يضع عقيلة نفسه في موضع المعرقل».

السيناريوهات المتوقعة
وعن السيناريوهات المتوقعة، رأى المحلل السياسي الليبي أن تجميد الوضع على ما هو عليه إلى نهاية شهر أبريل، وهو موعد نهاية التمديد لبعثة الأمم المتحدة، هو السيناريو الأقرب، أو المماطلة حتى 21 يونيو، نهاية المرحلة الانتقالية، فضلاً عن سيناريو آخر يتعلق بمفاوضات يمكن أن تسفر عن حكومة جديدة للتخلص من الحكومتين الحاليتين.

وعن ملامح الحوار الجديد، قال فركاش إن الأمور تعتمد على موقف البعثة الأممية، وهل ستكون ستيفاني وليامز موجودة أم لا؟ رغم أن الجانب الأميركي يريد استمرارها في محاولة تقريب وجهات النظر، لكن ذلك يصطدم برفض الجانب الروسي.

أبوزيد: المستقبل لحكومة باشاغا
أما المحلل السياسي علي أبوزيد، رأى حديث فركاش «مخالفًا للواقع»، باعتبار أن حكومة باشاغا هي من تملك المستقبل، في المقابل باتت «حكومة الدبيبية في حالة انكماش وانحسار للرقعة الجغرافية، ومن حيث السيطرة أيضًا».

واستشهد أبوزيد بحديث السفير الأميركي حول أن المرحلة التي غطاها الاتفاق السياسي بجنيف تنتهي في يونيو القادم ومعها نهاية إشكالية السلطة التنفيذية، وهو التصريح الذي اعتبره المحلل الليبي «تعبيرًا عن أن نهاية حكومة الدبيبة في يونيو المقبل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «الصداقة» × «الأخضر» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الصداقة» × «الأخضر» في الدوري الممتاز
بث مباشر «WTV».. مباراة «التعاون × الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «التعاون × الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز
«رويترز»: استهداف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ببرامج تجسس إسرائيلية

«رويترز»: استهداف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ببرامج تجسس إسرائيلية
أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والمقاتلات

أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والمقاتلات
3 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. الإثنين

3 مباريات في الدوري الليبي لكرة القدم.. الإثنين
نتائج نهائية: 27.85% لماكرون و23.15% للوبن في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية

نتائج نهائية: 27.85% لماكرون و23.15% للوبن في الجولة الأولى من الانتخابات ...
الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا

الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا
هبوط أسعار النفط مع مخاوف من الإغلاق في الصين

هبوط أسعار النفط مع مخاوف من الإغلاق في الصين
عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها

عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها
شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا

شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا
الشيوعيون والاشتراكيون والخضر يعلنون دعم ماكرون في مواجهة لوبن خلال الدورة الثانية

الشيوعيون والاشتراكيون والخضر يعلنون دعم ماكرون في مواجهة لوبن خلال الدورة ...
المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو

المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو
المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو

المستشار النمساوي كارل نيهامر يلتقي بوتين الإثنين في موسكو
دي مايو ودراغي يزوران الجزائر لـ«توقيع اتفاقية مهمة» حول الغاز الإثنين

دي مايو ودراغي يزوران الجزائر لـ«توقيع اتفاقية مهمة» حول الغاز الإثنين
اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»

اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5»
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار

مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
«الرقابة على الأغذية» يعلن سلسلة إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر»

«الرقابة على الأغذية» يعلن سلسلة إجراءات بشأن شوكولاتة «كيندر»
«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم

«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليبيا ضمن الخطة.. إيطاليا تتفق مع الجزائر على زيادة إمدادات الغاز
ليبيا ضمن الخطة.. إيطاليا تتفق مع الجزائر على زيادة إمدادات الغاز
القطراني يثني على مجلس التخطيط الوطني وجهوده لتوحيد المؤسسات وتفتيت المركزية
القطراني يثني على مجلس التخطيط الوطني وجهوده لتوحيد المؤسسات ...
الدرسي: الإسراع في علاج مرضى ضمور العضلات.. وهذا وضع الصحة في خطة «عودة الحياة»
الدرسي: الإسراع في علاج مرضى ضمور العضلات.. وهذا وضع الصحة في خطة...
وزارة الاقتصاد تناقش إعداد استراتيجية الأمن الغذائي 2022-2027
وزارة الاقتصاد تناقش إعداد استراتيجية الأمن الغذائي 2022-2027
اللافي يؤكد قدرة المجلس الرئاسي على تحقيق رغبة الليبيين في إجراء الانتخابات
اللافي يؤكد قدرة المجلس الرئاسي على تحقيق رغبة الليبيين في إجراء ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات ......
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن ......
المزيد
«التضامن الاجتماعي» تبحث إلزام الجهات العامة بتشغيل 5% من ذوي الإعاقة
«التضامن الاجتماعي» تبحث إلزام الجهات العامة بتشغيل 5% من ......
شاهد «وسط الخبر».. ما فرص استلام حكومة باشاغا السلطة؟
شاهد «وسط الخبر».. ما فرص استلام حكومة باشاغا السلطة؟...
ارتفاع إنتاج مصنعي ألبان وحليب القرضابية في سرت إلى 3500 لتر يوميا
ارتفاع إنتاج مصنعي ألبان وحليب القرضابية في سرت إلى 3500 لتر......
اللافي يؤكد قدرة المجلس الرئاسي على تحقيق رغبة الليبيين في إجراء الانتخابات
اللافي يؤكد قدرة المجلس الرئاسي على تحقيق رغبة الليبيين في ......
وزارة الاقتصاد تناقش إعداد استراتيجية الأمن الغذائي 2022-2027
وزارة الاقتصاد تناقش إعداد استراتيجية الأمن الغذائي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط