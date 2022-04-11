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ارتفاع إنتاج مصنعي ألبان وحليب القرضابية في سرت إلى 3500 لتر يوميا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الإثنين 11 أبريل 2022, 10:35 مساء
ارتفاع إنتاج مصنعي ألبان وحليب القرضابية في سرت إلى 3500 لتر يوميا
عبوات من إنتاج مصنعي القرضابية للألبان والحليب في سرت. (الإنترنت)
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أكد رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى، المهندس شعيب بن شرادة، اليوم الإثنين، ارتفاع إنتاجية مصنع حليب القرضابية الطبيعي ومصنع ألبان القرضابية التابعان للجهاز إلى 3500 لتر يوميًا.

وأوضح بن شرادة لـ«بوابة الوسط» أن إنتاجية مصنع حليب القرضابية الطبيعي وصلت إلى قرابة ألفي لتر حليب يوميًا، بينما بلغت إنتاجية مصنع ألبان القرضابية أكثر من 1500 لتر لبن يوميا.

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وذكر بن شرادة أن عدد الأبقار الحلوبة الموجودة حاليا بحظائر جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى يبلغ أكثر من 550 بقرة حلوبة، مشيرا إلى ارتفاع إنتاج الحليب الطبيعي نتيجة توفر الأعلاف المركزة للأبقار الحلوبة.

ونوه رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى إلى أن سعر البيع للمستهلك دينارين ونصف للتر الواحد بالنسبة للحليب، ودينارين و750 درهما للتر الواحد بالنسبة للبن.

ارتفاع إنتاج مصنعي ألبان وحليب القرضابية في سرت إلى 3500 لتر يوميا
ارتفاع إنتاج مصنعي ألبان وحليب القرضابية في سرت إلى 3500 لتر يوميا
ارتفاع إنتاج مصنعي ألبان وحليب القرضابية في سرت إلى 3500 لتر يوميا
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