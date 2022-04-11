اللافي يؤكد قدرة المجلس الرئاسي على تحقيق رغبة الليبيين في إجراء الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي قدرة المجلس على التدخل لتحقيق رغبة الشعب الليبي في إجراء الانتخابات، لضمان استقرار البلاد ووحدتها.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس وأعضاء المجلس البلدي بلدية سوق الجمعة، وحكماء وأعيان وممثلي عن مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة، الذين أشادوا بالجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا، وفق بيان نشرته صفحة المجلس على «فيسبوك».

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وجرى خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر بلدية سوق الجمعة، مناقشة المستجدات السياسية، وأسباب تأجيل الانتخابات في ديسمبر الماضي، ومشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.

وأوضح اللافي الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي منذ إطلاق مشروع المصالحة، مؤكدًا مواصلة المجلس العمل على هذا الملف ورعايته، لإنجاز مسار المصالحة في ليبيا، مشددًا على التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية توافقية.

النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي وحكماء وأعيان بلدية سوق الجمعة (صفحة المجلس على فيسبوك)

النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي يلتقي رئيس وأعضاء المجلس البلدي وحكماء وأعيان بلدية سوق الجمعة (صفحة المجلس على فيسبوك)