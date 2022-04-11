وزارة الاقتصاد تناقش إعداد استراتيجية الأمن الغذائي 2022-2027

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش اجتماع لوزارة الاقتصاد، اليوم الإثنين، إعداد استراتيجية الأمن الغذائي 2022-2027، بالإضافة إلى الوقوف على سير عمليات توريد القمح ومادة الدقيق للمخابز، وسبل توفير مخزون استراتيجي منها.

وضم الاجتماع وزير الاقتصاد والتجارة المكلف علي العابد، ورئيس جهاز الحرس البلدي ومستشار الوزير ومديري إدارة التجارة الداخلية والتفتيش وحماية المستهلك بالوزارة بحضور الشركة العامة للمطاحن والأعلاف والنقابة العامة للمخابز.

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وأفاد بيان، نشرته صفحة الوزارة على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تناول المشاكل والعراقيل التي تواجه عمليات توريد القمح عن طريق شركات المطاحن المتعلقة بتنفيذ الاعتمادات اللازمة عبر مصرف ليبيا المركزي.

كما جرى استعراض عدد من المقترحات التي من شأنها تنظيم وتسهيل توريد مادة الدقيق للمخابز وتوفير مخزون استراتيجي من القمح والدقيق لدى شركات المطاحن ومصانع الدقيق، وإنشاء صوامع التخزين بالموانئ.

جانب من اجتماع بوزارة الاقتصاد لمناقشة سير عمليات توريد القمح والدقيق للمخابز (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع بوزارة الاقتصاد لمناقشة سير عمليات توريد القمح والدقيق للمخابز (صفحة الوزارة على فيسبوك)

جانب من اجتماع بوزارة الاقتصاد لمناقشة سير عمليات توريد القمح والدقيق للمخابز (صفحة الوزارة على فيسبوك)