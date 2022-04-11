تحديد أسعار جديدة للخضروات في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

حددت بلدية سرت، اليوم الإثنين، أسعار جديدة للخضراوات، خلال اجتماع بين وكيل ديوان المجلس البلدي خميس محمد، ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي العميد جمعة أمبية، ومراقب الاقتصاد بالبلدية حسن عون الله.

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جرى الاجتماع بحضور عدد من ضباط وضباط صف الحرس البلدي سرت وتجار الجملة بالسوق العامة، وتناقش المجتمعون حول ارتفاع الأسعار المفاجئ داخل سوق سرت، وسبل مواجهة هذا الارتفاع دون التأثير على التجار أو المستهلكين بشكل كبير.