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بعد أزمة الكتب.. مجسمات تعليمية تصل للبلديات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 05:33 مساء
بعد أزمة الكتب.. مجسمات تعليمية تصل للبلديات
مجسم للكرة الشمسية، من ضمن مجسمات علمية تستعد وزارة التعليم لإرسالها إلى البلديات. (الوزارة)
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أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، استعدادها لتوزيع المواد العلمية (التوضيحية) لمادتي الجغرافيا والرياضيات على مراقبات التربية والتعليم بالبلديات.

وتشمل هذه المواد، خرائط وكرات أرضية ومجسمات للمجموعة الشمسية، وغيرها، وذلك بعد أن شهدت المدارس أزمة كبرى في توافر الكتب المدرسية منذ بداية العام الدراسي وحتى فبراير الماضي.

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ووصل الأمر في أزمة الكتب إلى حد الاستعانة بالكتب القديمة من سنوات دراسية سابقة لحل الأزمة، فيما أيدت الوزارة هذا النهج وقالت إن المقررات في الكتب الدراسية المطبوعة العام الماضي هي ذاتها للعام الحالي، باستثناء مادة اللغة الإنجليزية للصفوف الخامس والسابع والتاسع.

وفي وقت سابق، حددت الوزارة إجازة نصف العام الدراسي بداية من 10 أبريل الجاري إلى 5 مايو، وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع سنوات النقل من 17 إلى 28 يوليو، والامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من 31 يوليو إلى 11 أغسطس.

مجسمات علمية ومواد توضيحية تستعد وزارة التعليم لإرسالها إلى البلديات. (الوزارة)
مجسمات علمية ومواد توضيحية تستعد وزارة التعليم لإرسالها إلى البلديات. (الوزارة)
مجسمات علمية ومواد توضيحية تستعد وزارة التعليم لإرسالها إلى البلديات. (الوزارة)
مجسمات علمية ومواد توضيحية تستعد وزارة التعليم لإرسالها إلى البلديات. (الوزارة)
مجسمات علمية ومواد توضيحية تستعد وزارة التعليم لإرسالها إلى البلديات. (الوزارة)
مجسمات علمية ومواد توضيحية تستعد وزارة التعليم لإرسالها إلى البلديات. (الوزارة)
مجسمات علمية ومواد توضيحية تستعد وزارة التعليم لإرسالها إلى البلديات. (الوزارة)
مجسمات علمية ومواد توضيحية تستعد وزارة التعليم لإرسالها إلى البلديات. (الوزارة)
مجسمات علمية ومواد توضيحية تستعد وزارة التعليم لإرسالها إلى البلديات. (الوزارة)
مجسمات علمية ومواد توضيحية تستعد وزارة التعليم لإرسالها إلى البلديات. (الوزارة)
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