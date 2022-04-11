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اللافي : أي خلل في عمل لجنة «5+5» ينسف ما تحقق من نجاحات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 04:23 مساء
اللافي : أي خلل في عمل لجنة «5+5» ينسف ما تحقق من نجاحات
اللافي، يلتقي ظهر اليوم الإثنين، أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» عن المنطقة الغربية، 11 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)
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قال المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا إن «النائب بالمجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، عبد الله اللافي، بحث خلال لقاء ظهر اليوم الإثنين، مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، تداعيات بيان أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 عن المنطقة الشرقية».

ونقل المركز الإعلامي عن اللافي تأكيده «استمرار دعم المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، من أجل إنجاز المهام الموكلة إليها، والمحافظة على كل ما تحقق خلال الأشهر الماضية». وشدد على أن «أي خلل في عمل اللجنة سينسف ما تم تحقيقه من نجاحات، متمثلة في وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار، وقد يعود سلبًا على أمن البلاد وسلامتها ووحدتها».

ماذا قال أعضاء (5+5) عن المنطقة الغربية لعبدالله اللافي؟ 
وأشاد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، «بدعم القائد الأعلى للجيش لاستمرارهم في أداء مهامهم، للمحافظة على ما أنجزته اللجنة من أعمال»، مؤكدين أن «ما حدث قد يعيد البلاد إلى حالة الانقسام، وأنهم بعيدون كل البعد عن التجاذبات السياسية، باعتبار اللجنة العسكرية المشتركة لجنة فنية بحته». وجدد أعضاء اللجنة تأكيدهم على ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكالية صرف مرتبات كل منتسبي الجيش الليبي، وكذلك المرتبات المتعثرة في كل قطاعات الدولة.

الدبيبة: لجنة «5+5» يجب أن تبتعد عن المناكفات السياسية
اللواء مصطفى يحيى يعلق على بيان ممثلي القيادة العامة في «5+5» 
ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يدعون لقفل النفط والطريق الساحلي

ويوم السبت ازداد الوضع الليبي تعقيدًا أخيرًا، مع إعلان ممثلي قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» تعليق جميع أعمالهم في اللجنة إلى حين النظر في مطالبها.

ممثلو القيادة العامة في (5+5): إيقاف تصدير النفط 
وطالب ممثلو قوات القيادة العامة، القائد العام للقوات المسلحة بإيقاف تصدير النفط، وقفل الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومكوناتها، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

من جهته، نفى الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، الأنباء المتداولة بشأن إصدار القيادة العامة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، تعليمات بالبدء في الإغلاق التدريجي لكل الموانئ والحقول النفطية وأنانبيب الغاز في ليبيا اعتبارًا من الغد.

في المقابل، اعتبر عضو اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، عن المنطقة الغربية، اللواء مصطفى يحيى أن الموقف الذي أعلنه ممثلو القيادة العامة، السبت، «لا يعبر عن اللجنة العسكرية مجتمعة».

وقال يحيي، في بيان، الأحد، «كنت أتمنى من أعضاء اللجنة النأي بأنفسهم عن الانحياز لأي طرف سياسي لتأثيره المباشر على عمل اللجنة وحيادها ودورها الوطني»، واستدرك: «نقدر حجم الضغوطات التي تتعرض لها اللجنة عن المنطقة الشرقية نتيجة الاستقطاب السياسي الحاد».

في حين طالب 21 مرشحًا للانتخابات الرئاسية المجلس الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ بعد منح كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 30 يومًا، من أجل التوافق على اختيار حكومة انتخابات مصغرة لإدارة شؤون البلاد خلال ستة أشهر.

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