السوق الرسمية: الإسترليني يتراجع أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت العملة البريطانية أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الإثنين، مقارنة بتعاملات أمس الأحد.

وانخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني إلى 6.10 دينار، مقابل 6.11 دينار، وفق نشرة أسعار العملات الصادرة عن المصرف المركزي.

في حين ثبت سعر صرف الدولار عند 4.69 دينار، وسعر اليورو عند 5.10 دينار.

وبالنسبة لسلة العملات العربية، لم يطرأ تغيير على أسعار الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار التونسي، التي سجلت 1.25 دينار، و1.27 دينار، و1.56 دينار، على الترتيب.

وبالمثل، استقر سعر الليرة التركية عند 0.31 دينار، وكذلك اليوان الصيني الذي بيع بـ0.73 دينار.