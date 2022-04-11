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صنع الله لرؤساء الشركات النفطية: المرحلة الحالية تحتاج إلى ضبط النفس والمصاريف

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 12:44 مساء
صنع الله لرؤساء الشركات النفطية: المرحلة الحالية تحتاج إلى ضبط النفس والمصاريف
صنع الله ورؤساء لجان ومدراء شركات قطاع النفط، 10 أبريل 2022، (مؤسسة النفط)
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قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن قلة الميزانيات باتت تلقي بظلالها على العمل في قطاع النفط ومخرجاته، مضيفا أن «المرحلة الحالية تحتاج إلى ضبط النفس والمصاريف» وإنفاقها في الأوجه المخصصة لها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني للمؤسسة أمس الأحد، مع رؤساء لجان الملاك ورؤساء وأعضاء لجان ومجالس إدارات الشركات والمعاهد النفطية، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأضاف صنع الله أن الظروف الحالية استدعت عقد هذا الاجتماع قبل مرور ثلاثة أشهر من الاجتماع الدوري الأول، الذي جرى في الثالث من مارس الماض 2022، مؤكدا أن المؤسسة عملت على تشكيل لجان متابعة بعض شركات القطاع، وفي صدد تشكيل لجان لشركات أخرى، في إطار تعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

مؤسسة النفط: الاجتماع يعد رسالة قوية على تماسك قطاع النفط
ثم تحدث أعضاء مجلس إدارة مؤسسة النفط، الذين قدموا جملة من الملاحظات تتضمن توصيات لكي تستند عليها شركات القطاع في تحقيق مستهدفاتها، موضحين من خلالها تداعيات الشح المالي للقطاع وأثره على تطوير الحقول وتنفيذ مشاريع القطاع.

وأشاروا إلى أن هذا الاجتماع «يعد رسالة قوية على تماسك قطاع النفط، واستمراره في حفظ ثروات الليبيين بفضل وهمة عامليه وجهودهم، رغم الحرب الشرسة المعلنة عليه».

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ومن جانبهم، استعرض مدراء ورؤساء لجان الشركات النفطية، المعوقات التي تحول دون تحقيق مستهدفاتهم والتحديات الصعبة التي تواجههم، وتركزت في مجملها على تعثر مشاريعهم نتيجة شح الميزانيات، كما ثمّنوا دور إدارة المؤسسة في تقديم الدعم المتواصل، معربين عن تقديم مساعدتهم الكاملة للجان المتابعة للمساهمة في إنجاز أعمالهم.

صنع الله يشدد على إحالة تقارير الشركات إلى مؤسسة النفط في وقت محدد
وفي ختام الاجتماع، جدد المهندس مصطفى صنع الله، شكره لكل العاملين بالحقول والموانئ النفطية، لصبرهم وجهودهم واستمرارهم في الإنتاج في ظل الظروف الصعبة وتدني الخدمات، مطالبا مسؤولي الشركات النفطية بضرورة الاهتمام بالعاملين وتوفير جميع الخدمات لهم.

كما أعطى المهندس مصطفى صنع الله، جملة من التوجيهات، أبرزها تحديد أولويات المشاريع التي تتعلق بأهداف المؤسسة وشركاتها المتمثلة في استمرار الإنتاج وزيادته، والمحافظة على المكامن وسلامة العمليات والعاملين بالقطاع، والالتزام بالتكلفة الفعلية للمشاريع، وإقفال الحسابات الختامية، وتفعيل مراكز التدريب وإعطائها الأهمية القصوى.

وشدد صنع الله على ضرورة إحالة التقارير للمؤسسة في وقت محدد، وإعداد خطة واضحة للمحافظة على معدلات الإنتاج الحالية وزيادتها، إضافة إلى ترشيد الاستهلاك والصرف وفقا للقوانين المعمول بها، وعدم المساس بالهيكل التنظيمي للشركات دون إذن مسبق من المؤسسة، كما طالب بتفعيل دور لجان الملاك في متابعة الشركات، وإدارات المراجعة الداخلية، وشدد على أهميتها وسعي المؤسسة لجعلها مستقلة كي تنجز أعمالها بصورة سليمة، وذلك للمحافظة على المال العام.

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