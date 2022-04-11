«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من زوارة إلى الخمس

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى شمالية شرقية، نشطة على الساحل من زوارة إلى الخمس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، وصول سرعة الرياح إلى 25 عقدة اليوم الإثنين، ثم إلى 30 عقدة مساء غد الثلاثاء، مع ارتفاع الموج إلى 3.00 أمتار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، تتحول تدريجيا إلى جنوبية شرقية على الساحل من زوارة إلى مصراتة، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، تصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على الساحل من زوارة إلى الخمس.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.00 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة غدا بسبب الأتربة.