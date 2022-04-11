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اجتماع موسع يناقش مشروع تطوير الطاقة المستدامة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 01:04 صباحا
اجتماع موسع يناقش مشروع تطوير الطاقة المستدامة
جانب من اجتماع بين ممثلين عن الشركة العامة للكهرباء، وجهاز الطاقات المتجددة، ومجلس التخطيط الاقتصادى (صفحة شركة الكهرباء على فيسبوك)
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عقد اليوم الأحد بمقر الشركة العامة للكهرباء اجتماعًا موسعًا بين ممثلين عن الشركة، وجهاز الطاقات المتجددة، ومجلس التخطيط الاقتصادى، وذلك لمناقشة مشروع تطوير الطاقة المستدامة وتحقيق أهدافها.

وأفاد منشور عبر صفحة الشركة على «فيسبوك» بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار توحيد الجهود والأفكار في إطار علمي وقانوني متفق عليه، والتأكيد على ضرورة إقرار قانون الكهرباء.

- %10 من كهرباء العالم مصدرها الشمس والرياح في 2021

وفي الأول من أبريل الجاري، أفاد تقرير صدر عن مركز «إمبر» لأبحاث الطاقة بأن منشآت الطاقة الشمسية وتلك الخاصة بطاقة الرياح تمكنت من إنتاج أكثر من 10% من الكهرباء في العالم العام 2021، وهي نسبة تسجل للمرة الأولى.

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