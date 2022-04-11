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حبس مسؤول الخزينة بمصرف الجمهورية فرع الصابري لاختلاسه 160 ألف دينار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 12:22 صباحا
حبس مسؤول الخزينة بمصرف الجمهورية فرع الصابري لاختلاسه 160 ألف دينار
شعار مكتب النائب العام. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت النيابة العامة، مساء الأحد، حبس رئيس قسم الخزينة بمصرف الجمهورية فرع الصابري، بتهمة اختلاس 160 ألف دينار، بعدما حركت النيابة دعوى جنائية أقامها مدير فرع المصرف ضد القائم على أعمال الخزينة.

وأفاد مكتب النائب العام عبر صفحته على «فيسبوك» بأن وكيل نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية باشر إجراءات التحقيق في البلاغ، الذي يتضمن جريمة اختلاس مال منقول وجد في حيازة المتهم، بسبب وظيفته.

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واتضح من التحقيقات أن المتهم اعتدى على أموال مسبوغة بالعمومية ومسلمة إليه بوصفه موظفاً عاماً، واستظهر المحقق الأعمال المادية التي أتاها المتهم للوصول إلى الاستحواذ على مبلغ مالي قدره 160 ألف دينار، من خلال تحريف بعض بيانات قسم الخزينة، وإضافة أخرى على خلاف الحقيقة.

وانتهى وكيل النيابة بعد استجواب المتهم وتسجيل اعترافه بأوراق المحضر إلى الأمر بحبسه ستة أيام احتياطيًا على ذمة القضية.

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