ضبط معمل تحاليل طبية يستخدم مواد منتهية الصلاحية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز الأمن الداخلي، اليوم الأحد، ضبط معمل تحاليل طبية لا يملك ترخيصًا ولا إذنًا لمزاولة للمهنة، ويستخدم مواد تشغيلية منتهية الصلاحية.

واعتبر الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، المخالفة المضبوطة «جريمة يندى لها الجبين» والتي جرى كشفها خلال جولة تفتيشية واسعة قامت بها اللجنة المشتركة المكلفة بالتفتيش على الصيدليات والمختبرات الطبية وشركات الأدوية والمصحات.

- ضبط أدوية منتهية الصلاحية بمركز عزل سرت

- «الصحة» تواجه الغش بتسجيل أدوية 52 شركة محلية

والمعمل المضبوط يسمى «مختبرات المختار للتحاليل الطبية»، قرب مستشفى الخضراء في طرابلس، وفق بيان الجهاز الذي أشار إلى أن تلك «جريمة في حق الليبيين»؛ إذ من خلال «نتائجه المضروبة سوف يقوم بمغالطة الطبيب الذي يقرر العلاج للمريض، وربما تكون النتيجة الوفاة أو التسبب في إعاقة دائمة».

وأشار الجهاز أيضًا إلى ضبط دواء منتهي الصلاحية بصيدلية العـلا في منطقة أبوسليم، لافتًا إلى أن المتهمين «استهزأوا بأرواح الليبيين مقابل الكسب المادي».

المتهم المسؤول عن معمل تحاليل طبية لا يملك ترخيصًا (جهاز الأمن الداخلي)

معمل تحاليل طبية لا يملك ترخيصًا (جهاز الأمن الداخلي)