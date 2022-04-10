مواطن من هراوة يتبرع بإنتاج مزرعته لصندوق الزكاة لتوزيعها على المحتاجين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

تبرع أحد المواطنين في بلدية هراوة شرق سرت، بإنتاج مزرعته من الخضروات إلى مكتب صندوق الزكاة بسرت من أجل توزيعه على العائلات المعوزة والمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي مبادرة المواطن التي تستحق التقدير، في وقت تشهد فيه كافة الأسواق ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية والخضروات والفواكه والتي أثارت استياء المواطنين بسبب غياب الرقابة الفعالة على الأسواق.

وسجلت عديد المدن والمناطق الليبية شكاوى من قبل المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، مناشدين الجهات المختصة التدخل لوضع حد لحالة الغلاء التي تفوق قدراتهم الشرائية.

- غياب الالتزام بالتسعيرة في سوق الخضروات بسرت

- عميد سرت يكلف لجنة بمتابعة الأسعار في سوق الخضراوات والفواكه بالمدينة

- الخضروات والفاكهة إلى غلاء جديد في سوق سرت

وفي محاولة لضبط الأسعار في سرت، كلف عميد البلدية لجنة تضم ممثلين عن 4 جهات بمتابعة الأسعار بسوق الخضروات والفاكهة بالمدينة وفقًا لفواتير الشراء. وضعت مراقبة الاقتصاد بالبلدية تسعيرة محددة للتجارة بسوق الخضروات والفواكه بدأ تطبيقها يوم الجمعة.

إلا أن مصادر أهلية أكدت في تصريح إلى «بوابة الوسط» قبل يومين عدم التزام التجار بالتسعيرة. واضطر جهاز الحرس البلدي فرع سرت إلى منح التجار «فرصة أخرى» من أجل الالتزام وضبط الأسعار، متوعدًا باتخاذ اللازم حيال المخالفين، الذين يرفعون الأسعار خلال شهر رمضان.