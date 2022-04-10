Atwasat

مواطن من هراوة يتبرع بإنتاج مزرعته لصندوق الزكاة لتوزيعها على المحتاجين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الأحد 10 أبريل 2022, 10:35 مساء
مواطن من هراوة يتبرع بإنتاج مزرعته لصندوق الزكاة لتوزيعها على المحتاجين
خضروات تبرع بها مواطن من بلدة هراوة من إنتاج مزرعته الخاصة لتوزيعها على المحتاجين خلال شهر رمضان. (الإنترنت)
alwasat radio

تبرع أحد المواطنين في بلدية هراوة شرق سرت، بإنتاج مزرعته من الخضروات إلى مكتب صندوق الزكاة بسرت من أجل توزيعه على العائلات المعوزة والمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك.

وتأتي مبادرة المواطن التي تستحق التقدير، في وقت تشهد فيه كافة الأسواق ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية والخضروات والفواكه والتي أثارت استياء المواطنين بسبب غياب الرقابة الفعالة على الأسواق.

وسجلت عديد المدن والمناطق الليبية شكاوى من قبل المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، مناشدين الجهات المختصة التدخل لوضع حد لحالة الغلاء التي تفوق قدراتهم الشرائية.

- غياب الالتزام بالتسعيرة في سوق الخضروات بسرت
- عميد سرت يكلف لجنة بمتابعة الأسعار في سوق الخضراوات والفواكه بالمدينة
- الخضروات والفاكهة إلى غلاء جديد في سوق سرت

وفي محاولة لضبط الأسعار في سرت، كلف عميد البلدية لجنة تضم ممثلين عن 4 جهات بمتابعة الأسعار بسوق الخضروات والفاكهة بالمدينة وفقًا لفواتير الشراء. وضعت مراقبة الاقتصاد بالبلدية تسعيرة محددة للتجارة بسوق الخضروات والفواكه بدأ تطبيقها يوم الجمعة.

إلا أن مصادر أهلية أكدت في تصريح إلى «بوابة الوسط» قبل يومين عدم التزام التجار بالتسعيرة. واضطر جهاز الحرس البلدي فرع سرت إلى منح التجار «فرصة أخرى» من أجل الالتزام وضبط الأسعار، متوعدًا باتخاذ اللازم حيال المخالفين، الذين يرفعون الأسعار خلال شهر رمضان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» يحاصر الصين: 25 ألف إصابة يومية في شنغهاي

«كورونا» يحاصر الصين: 25 ألف إصابة يومية في شنغهاي
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار

مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم

«يسير» شركة جزائرية ناشئة تحلم بغزو العالم
«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا

«فرانس برس»: موقف واشنطن القائم على التوازن في النزاع الأوكراني يزداد تعقيدا
القهوة تؤثر إيجابيا على المصابين بهذا المرض النادر

القهوة تؤثر إيجابيا على المصابين بهذا المرض النادر
البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان

البرلمان الباكستاني يحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان
معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين

معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين
«رويترز»: رئيس وزراء إيطاليا يزور الجزائر للتوقيع على اتفاقية لزيادة واردات الغاز

«رويترز»: رئيس وزراء إيطاليا يزور الجزائر للتوقيع على اتفاقية لزيادة واردات ...
«الداخلية»: تفكيك تشكيل عصابي يمتهن الحرابة والسطو المسلح في طرابلس

«الداخلية»: تفكيك تشكيل عصابي يمتهن الحرابة والسطو المسلح في طرابلس
تسديدة إيفرتون تنعش آماله في البقاء وتسقط مانشستر يونايتد

تسديدة إيفرتون تنعش آماله في البقاء وتسقط مانشستر يونايتد
الكوت يوجه رسالة لقيصر الكرة الليبية الهاشمي البهلول

الكوت يوجه رسالة لقيصر الكرة الليبية الهاشمي البهلول
ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها

ممثلو القيادة العامة في لجنة «5+5» يعلقون مشاركتهم فيها
عاصفة رملية تضرب العراق وحالات اختناق في المستشفيات (بالصور)

عاصفة رملية تضرب العراق وحالات اختناق في المستشفيات (بالصور)
بوريس جونسون يلتقي زيلينسكي في كييف

بوريس جونسون يلتقي زيلينسكي في كييف
الحويج يوجه باتخاذ اللازم مع شوكولاتة «كيندر» بعد منع تداولها في دول عربية

الحويج يوجه باتخاذ اللازم مع شوكولاتة «كيندر» بعد منع تداولها في دول عربية
كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»

كل ما تحتاج معرفته عن متحور كورونا «XE»
رصد أبعد مجرة اكتُشفت على الإطلاق

رصد أبعد مجرة اكتُشفت على الإطلاق
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون

السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
القطراني يبحث مع القنصل الإيطالي في بنغازي تطوير وتفعيل الاتفاقات المبرمة بين البلدين
القطراني يبحث مع القنصل الإيطالي في بنغازي تطوير وتفعيل الاتفاقات...
سرقة 1900 متر أسلاك بدائرتي توزيع جنوب الزاوية وبئر الأسطى
سرقة 1900 متر أسلاك بدائرتي توزيع جنوب الزاوية وبئر الأسطى
وزارة الشؤون الاجتماعية تُرتب لتوقيع اتفاقية تنظم آلية العمل مع بلدية عين زارة
وزارة الشؤون الاجتماعية تُرتب لتوقيع اتفاقية تنظم آلية العمل مع ...
استكمال أعمال تجهيز محطة خلايا في تاورغاء بمعدات جديدة
استكمال أعمال تجهيز محطة خلايا في تاورغاء بمعدات جديدة
21 مترشحًا للانتخابات الرئاسية يطالبون «الرئاسي» بتشكيل حكومة انتخابات مصغرة أو إعلان حالة الطوارئ
21 مترشحًا للانتخابات الرئاسية يطالبون «الرئاسي» بتشكيل حكومة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات ......
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا...
المزيد
ضبط معمل تحاليل طبية يستخدم مواد منتهية الصلاحية في طرابلس
ضبط معمل تحاليل طبية يستخدم مواد منتهية الصلاحية في طرابلس...
مواطن من هراوة يتبرع بإنتاج مزرعته لصندوق الزكاة لتوزيعها على المحتاجين
مواطن من هراوة يتبرع بإنتاج مزرعته لصندوق الزكاة لتوزيعها ......
شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا
شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا...
21 مترشحًا للانتخابات الرئاسية يطالبون «الرئاسي» بتشكيل حكومة انتخابات مصغرة أو إعلان حالة الطوارئ
21 مترشحًا للانتخابات الرئاسية يطالبون «الرئاسي» بتشكيل ......
استكمال أعمال تجهيز محطة خلايا في تاورغاء بمعدات جديدة
استكمال أعمال تجهيز محطة خلايا في تاورغاء بمعدات جديدة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط