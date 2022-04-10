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وزارة الشؤون الاجتماعية تُرتب لتوقيع اتفاقية تنظم آلية العمل مع بلدية عين زارة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 08:00 مساء
وزارة الشؤون الاجتماعية تُرتب لتوقيع اتفاقية تنظم آلية العمل مع بلدية عين زارة
اجتماع الكيلاني مع مسؤولي بلدية عين زارة، الأحد 10 أبريل 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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تُرتب وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية لتوقيع اتفاقية تُنظم آلية العمل بين الوزارة والمجلس البلدي عين زارة، بحسب ما أعلنته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد.

وزارت وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، رفقة وكيل الوزارة لشؤون المؤسسات حاتم زغيل، اليوم فرع الشؤون الاجتماعية بعين زارة ومقر المجلس البلدي، حيث كان في استقبالهما عميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي ورئيسة فرع الشؤون الاجتماعية عين زارة.

وقالت وزارة الشؤون الاجتماعية إن زيارة الكيلاني إلى بلدية عين زارة تأتي في إطار متابعتها لعمل فروع الشؤون الاجتماعية بالبلديات، وأوضحت أن الوزيرة أجرت خلال الزيارة جولة تفقدية إلى بعض المرافق التابعة للوزارة الواقعة في نطاق البلدية.

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وأضافت أن الوزارة عقدت اجتماعًا مع مسؤولي البلدية بعد زيارة المرافق التابعة للوزارة تطرق إلى متابعة نتائج العمل بين الجانبين، وكيفية الاستفادة من هذه المواقع بعد تأهيلها وإنشاء بعض المشاريع عليها خدمة لمواطني البلدية في المقام الأول.

وذكرت وزارة الشؤون الاجتماعية أنه «ومن أجل ذلك يتم الترتيب لتوقيع اتفاقية تنظم آلية العمل بينهما». وأشارت إلى أن الكيلاني تجولت عقب الاجتماع في فرع الشؤون الاجتماعية عين زارة واطلعت على سير العمل به واستمعت إلى الموظفين الذين عبروا عن شكرهم وامتنانهم لهذه الزيارة.

جولة الكيلاني بفرع الشؤون الاجتماعية ببلدية عين زارة، الأحد 10 أبريل 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
جولة الكيلاني بفرع الشؤون الاجتماعية ببلدية عين زارة، الأحد 10 أبريل 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
الكيلاني خلال اجتماعها مع مسؤولي بلدية عين زارة، الأحد 10 أبريل 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
الكيلاني خلال اجتماعها مع مسؤولي بلدية عين زارة، الأحد 10 أبريل 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
جولة الكيلاني بفرع الشؤون الاجتماعية ببلدية عين زارة، الأحد 10 أبريل 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
جولة الكيلاني بفرع الشؤون الاجتماعية ببلدية عين زارة، الأحد 10 أبريل 2022. (وزارة الشؤون الاجتماعية)
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