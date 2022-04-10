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بالصور.. «444 قتال» يعلن تحرير 195 شخصا من قبضة «عصابة أصيل»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 03:36 مساء
بالصور.. «444 قتال» يعلن تحرير 195 شخصا من قبضة «عصابة أصيل»
لحظات تحرير 195 شخصًا بينهم 23 امرأة وطفلان؛ خطفتهم عصابة طلبت فدية مالية مقابل إطلاقهم. في بني وليد. (فيسبوك))
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أعلن «اللّواء 444 قتال»، التابع لحكومة الوحدة الوطنية فجر اليوم في مدينة بني وليد، تحرير 195 شخصًا بينهم 23 امرأة وطفلان؛ خطفتهم عصابة طلبت فدية مالية مقابل إطلاقهم. 

وأشار بيان صادر عن «اللواء 444 قتال» إلى «القبض على رأس عصابة الخطف المدعو (أصيل السنوسي اشنيشح) و8 آخرين من جنسيات أخرى، وستتم إحالتهم للجهات المعنية. وذكر البيان أن المخطوفين من جنسيّات مختلفة من «مصر، والسودان، والنيجر، ونيجيريا، وأريتريا، وأثيوبيا»، مشيرًا إلى أن «المخطوفين تعرضوا للتعذيب والاغتصاب والتجويع طيلة فترة بقائهم في الأسر».

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وطمأن البيان «أهالي المخطوفين بأنّ أبناءهم بصحة جيدة ويتلقون العناية الصحية الكاملة بمعسكر التّكبالي».

لحظات تحرير 195 شخصًا بينهم 23 امرأة وطفلان؛ خطفتهم عصابة طلبت فدية مالية مقابل إطلاقهم. في بني وليد. (فيسبوك)
لحظات تحرير 195 شخصًا بينهم 23 امرأة وطفلان؛ خطفتهم عصابة طلبت فدية مالية مقابل إطلاقهم. في بني وليد. (فيسبوك)
لحظات تحرير 195 شخصًا بينهم 23 امرأة وطفلان؛ خطفتهم عصابة طلبت فدية مالية مقابل إطلاقهم. في بني وليد. (فيسبوك)
لحظات تحرير 195 شخصًا بينهم 23 امرأة وطفلان؛ خطفتهم عصابة طلبت فدية مالية مقابل إطلاقهم. في بني وليد. (فيسبوك)
لحظات تحرير 195 شخصًا بينهم 23 امرأة وطفلان؛ خطفتهم عصابة طلبت فدية مالية مقابل إطلاقهم. في بني وليد. (فيسبوك)
لحظات تحرير 195 شخصًا بينهم 23 امرأة وطفلان؛ خطفتهم عصابة طلبت فدية مالية مقابل إطلاقهم. في بني وليد. (فيسبوك)
لحظات تحرير 195 شخصًا بينهم 23 امرأة وطفلان؛ خطفتهم عصابة طلبت فدية مالية مقابل إطلاقهم. في بني وليد. (فيسبوك)
لحظات تحرير 195 شخصًا بينهم 23 امرأة وطفلان؛ خطفتهم عصابة طلبت فدية مالية مقابل إطلاقهم. في بني وليد. (فيسبوك)
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