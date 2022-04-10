مؤسسة النفط تناقش آلية ترشيد الصرف في «الواحة»...

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، صباح اليوم الأحد مع رئيس لجنة إدارة شركة الواحة بالوكالة أنور الشهلول، آلية الترشيد في الصرف بما يتلاءم مع أولويات المؤسسة المتمثلة في سلامة العاملين ثم المحافظة على معدلات الإنتاج واستمرارها، ويضمن تطبيق القانون وتعزير مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة التي تتبعها المؤسسة والشركات التابعة لها.
وأوضح صنع الله، أن اللجنة التي كلفت متابعة عمل شركة الواحة، مهمتها مساعدة لجنة إدارة الشركة في تحديد مواطن الخلل والعمل على معالجته، مؤكدًا دعم المؤسسة التام للشركة لتحقيق كل مستهدفاتها وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والنزاهة. وأخيرًا، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إن ديون قطاع النفط وصلت إلى 6.5 مليار دينار حسب تقديرات اللجنة المالية في المؤسسة، مضيفًا: «دورنا حماية قطاع النفط من الانهيار الكامل».
وأشار صنع الله، في كلمة أمام هيئات المراقبة لشركات النفط الكبرى كشركات «مليتة» و«الواحة» و«أكاكوس»، إلى وجود ديون داخلية للشركات الوطنية بسبب تراكم المرتبات 5 أشهر، مشيرًا إلى أن «دين إحدى الشركات الخدمية وصل 250 مليون دولار». وأردف: «دورنا هو حماية قطاع النفط من الانهيار، المسؤولية كبيرة فهذه أموال عامة يجب أن نحافظ عليها».
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