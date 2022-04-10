مؤسسة النفط تناقش آلية ترشيد الصرف في «الواحة»

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، صباح اليوم الأحد مع رئيس لجنة إدارة شركة الواحة بالوكالة أنور الشهلول، آلية الترشيد في الصرف بما يتلاءم مع أولويات المؤسسة المتمثلة في سلامة العاملين ثم المحافظة على معدلات الإنتاج واستمرارها، ويضمن تطبيق القانون وتعزير مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة التي تتبعها المؤسسة والشركات التابعة لها.



وأوضح صنع الله، أن اللجنة التي كلفت متابعة عمل شركة الواحة، مهمتها مساعدة لجنة إدارة الشركة في تحديد مواطن الخلل والعمل على معالجته، مؤكدًا دعم المؤسسة التام للشركة لتحقيق كل مستهدفاتها وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والنزاهة. وأخيرًا، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إن ديون قطاع النفط وصلت إلى 6.5 مليار دينار حسب تقديرات اللجنة المالية في المؤسسة، مضيفًا: «دورنا حماية قطاع النفط من الانهيار الكامل».

وأشار صنع الله، في كلمة أمام هيئات المراقبة لشركات النفط الكبرى كشركات «مليتة» و«الواحة» و«أكاكوس»، إلى وجود ديون داخلية للشركات الوطنية بسبب تراكم المرتبات 5 أشهر، مشيرًا إلى أن «دين إحدى الشركات الخدمية وصل 250 مليون دولار». وأردف: «دورنا هو حماية قطاع النفط من الانهيار، المسؤولية كبيرة فهذه أموال عامة يجب أن نحافظ عليها».

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، يستقبل رئيس لجنة إدارة شركة الواحة بالوكالة أنور الشهلول، في العاصمة طرابلس الأـحد. (مؤسسة النفط)