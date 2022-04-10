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الأمن الوطني عن نقص الوقود في سرت: «شائعات».. والعمل طبيعي بالمحطات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 12:25 مساء
الأمن الوطني عن نقص الوقود في سرت: «شائعات».. والعمل طبيعي بالمحطات
منظر عام لمدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)
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طمأنت مديرية الأمن الوطني بسرت كافة المواطنين بتوفر الوقود بمختف أنواعه بكافة محطات التوزيع بالمدينة وضواحيها.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) في طرابلس عن قسم الإعلام بالمديرية القول إن «الوقود متوفر بمختلف أنواعه»، معربا عن «استغرابه لازدحام المواطنين امام المحطات».  وأكد المسؤول الأمني أنه ومن خلال الاتصال بقنوات التوزيع الرسمية المعنية فان الأمور تسير وفق المعتاد وان كافة المحطات تعمل بشكل طبيعي.

 

وصول 30 ألف طن وقودا لتشغيل الوحدة الأولى بمحطة خليج سرت
انتشال 11 جثة مجهولة الهوية في سرت 
وصول شحنة طبية إلى قسم الكلى بمستشفى «ابن سينا» في سرت

وكان شهود عيان قد أفادوا بازدحام محطات الوقود بمدينة سرت وضواحيها مساء أمس السبت عقب مطالبة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن المنطقة الشرقية بغلق الموانئ والحقول النفطية وقفل الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها، وكذلك الرحلات الجوية، وهو ما أثار مخاوف المواطنين بنقص الوقود.

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