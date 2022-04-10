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الأرصاد تصدر تحذيرا جديدا للصيادين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 11:35 صباحا
الأرصاد تصدر تحذيرا جديدا للصيادين
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة مساء اليوم، وشرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس مساء الغد تصل سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب.
• البحر هادئ إلى خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.
• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية على الساحل من زوارة إلى الخمس، وشمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 25 و30 عقدة، وتصل مساء غد بين 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.
• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤية جيدة.
• السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.25 متر.
• الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الخليج وبنغازي، ومتغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 5 و15 عقدة، وتصل مساء اليوم إلى 25 عقدة على ساحل درنة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16مترًا.

الأرصاد تصدر تحذيرا جديدا للصيادين
الأرصاد تصدر تحذيرا جديدا للصيادين
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