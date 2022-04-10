الأرصاد تصدر تحذيرا جديدا للصيادين

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية غربية نشطة على ساحل درنة مساء اليوم، وشرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس مساء الغد تصل سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء قليلة السحب.

• البحر هادئ إلى خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر.

• الرياح شمالية شرقية إلى شرقية على الساحل من زوارة إلى الخمس، وشمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 25 و30 عقدة، وتصل مساء غد بين 25 و30 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى الخمس.

• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.