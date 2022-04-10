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القبض على خاطف امرأة في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 11:10 صباحا
القبض على خاطف امرأة في طبرق
لقطة مثبتة من تسجيل مصور لخاطف امرأة الذي تناقلت أخباره بعض صفحات التواصل الاجتماعي، (مديرية أمن طبرق)
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أعلن قسم البحث الجنائي طبرق القبض على خاطف امرأة الذي تناقلت أخباره بعض صفحات التواصل الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع قوة فرض القانون التابعة لمديرية أمن طبرق.

ونقلت بعض الصفحات مقطع فيديو يظهر شخصًا مجهول الهوية حاول «الاستيلاء» على حقيبة امرأة وجهاز «هاتف محمول»، واقتادها وخطفها بسيارة سوداء اللون في أحد شوارع المدينة.

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وحسب المكتب الإعلام الأمني التابع لمديرية أمن طبرق، وبعد التحري وجمع المعلومات عن المتهم بالقضية، خلال 24 ساعة، تمكن قسم البحث الجنائي بالتعاون مع قوة فرض القانون التابعة لمديرية أمن طبرق من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي بالقضية، وهو ليبي الجنسية، وإحالته إلى جهات الاختصاص.

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