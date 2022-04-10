الأرصاد: استقرار الطقس على أغلب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغير في حالة الطقس على أغلب المناطق خاصة مناطق الشمال مع رياح نشطة نسبية على مناطق الوسط والجنوب.

رأس إجدير حتی سرت-سهل الجفارة جبل نفوسة

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شرقية تنشط تدريجيا من مساء غد مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من يوم الثلاثاء.

الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 21 و28 درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 32 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها-غات۔ غدامس- الحمادة

حالة السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول من يوم غد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 31 و37 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا يوم الثلاثاء.