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الأرصاد: استقرار الطقس على أغلب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 09:50 صباحا
الأرصاد: استقرار الطقس على أغلب المناطق
نشرة الأرصاد الجوية المتوقعة اليوم الأحد،10 أبريل 2022. (أرشيفية: الإنترنت)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم حدوث تغير في حالة الطقس على أغلب المناطق خاصة مناطق الشمال مع رياح نشطة نسبية على مناطق الوسط والجنوب.

رأس إجدير حتی سرت-سهل الجفارة جبل نفوسة 
حالة السماء: قليلة السحب.
الرياح: شمالية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شرقية تنشط تدريجيا من مساء غد مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من يوم الثلاثاء.

الخليج سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 21 و28 درجة مئوية، وتصل على جالو والجغبوب إلى 32 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

الجفرة - سبها-غات۔ غدامس- الحمادة
حالة السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول من يوم غد إلى شرقية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق بين 31 و37 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا يوم الثلاثاء.

الكفرة- السرير- تازربو
 حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
الرياح: شرقية فشمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد.

 

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