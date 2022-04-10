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بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 10 أبريل 2022, 12:13 صباحا
بعد بيان الحويج.. توضيح من وكيل «فيريرو» في ليبيا بشأن شوكولاتة «كيندر»
شعار «فيريرو» على مدخل الشركة في مدينة ألبا الإيطالية، مايو 2019 (أ ف ب)
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أصدرت شركة «المتين» لاستيراد المواد الغذائية الموزع المعتمد لمنتجات شركة «فيريرو» توضيحًا بشأن الأنباء عن سحب عدد من الدول والشركات المصنعة منتجات شوكولاتة «كيندر البيضاء» وأنواع أخرى مصنعة بمصانع الشركة ببلجيكا.

وجاء التوضيح في خطاب وجهته إلى وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، وذلك بعد ساعات من توجيهه مدير عام مركز الرقابة علي الأغذية والأدوية، ورئيس جهاز الحرس البلدي، باتخاذ الإجراءات اللازمة في التعامل مع الأنباء المتداولة حول شوكولاتة «كيندر».

وقالت الشركة في خطابها، إن السحب يختص بتشغيلات محدودة وأنواع محدودة من شوكولاتة «كيندر البيضاء»، وجاء بهدف الحفاظ على الصحة العامة. ومنعت عدة دول عربية منها السعودية والأردن والكويت وعمان، هذا النوع بعد أن تسبب في أزمة صحية في بريطانيا وفرنسا، ونتج عن تناوله تسمم غذائي ووفاة أطفال.

أنواع «كيندر» المسحوبة من السوق
وخصت الشركة أربعة أنواع من شوكولاتة «كيندر» جرى سحبها لأسباب تتعلق بمشكلة في التصنيع وهي «kinder surprise  صلاحية يوليو 2022 - أكتوبر 2022، وkider schoko bons صلاحية نهاية أبريل 2022 - نهاية أغسطس 2022، وkinder mini eggs صلاحية نهاية أبريل 2022 - نهخاية أغسطس 2022، وkinder happy moments b kinder  mix صلاحية نهاية أغسطس».

وأكدت شركة «المتين» أن هذه الأصناف المذكورة في التقرير ليست ضمن الأصناف التي استوردتها نهائيًا، مشددة على أنها «لم تستورد أي منتج من فريرو من بلجيكا». 

- الحويج يوجه باتخاذ اللازم مع شوكولاتة «كيندر» بعد منع تداولها في دول عربية
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وعبرت الشركة عن أملها في أن يتخذ الوزير الإجراءات اللازمة تحوطًا لأية احتمالات مع موافتها برأيه حتى تتمكن من اتخاذ القرار اللازم، وأرفقت بخطابها رسالة رسمية من شركة «فريرو» توضح ما جرى ذكره بخطابها، وصورة للمنتجات التي جرى سحبها من الأسواق. 

وزارة الاقتصاد ترد على شركة «المتين»
وردًا على الخطاب، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة إن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية هو المخول اتخاذ الإجراءات القانونية، كما أنه مخول قانونًا بسحب العينات وإجراء  التحاليل اللازمة.

وشدد الوزير الحويج على أن وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ستتخذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح والقوانين.

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