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معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني السبت 09 أبريل 2022, 09:38 مساء
معهد ألماني: الغاز الليبي مورد بديل محتمل لتحرر برلين من الكرملين
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أكد معهد ألماني أن ليبيا من الموردين البدلاء الممكن لهم أن يحرروا برلين من اعتمادها على الغاز الروسي لتغطية احتياجاتها من الطاقة.

ومع تصاعد الضغط الأوروبي لفرض حظر على واردات الغاز والنفط الروسية، قال المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، اليوم السبت، إن برلين يمكن أن تخفض اعتمادها على واردات الطاقة الروسية بحلول شتاء هذا العام. وهذا أقرب بكثير من تقديرات الحكومة لمنتصف العام 2024 أو ربما بعد ذلك.

وأوضح المعهد، وهو مركز أبحاث مقره برلين، في ورقة بحثية، أن ألمانيا يمكن أن تنجو من الشتاء المقبل دون الغاز الروسي، من خلال الشروع في نهج ثلاثي الأبعاد لتنويع الإمدادات، وزيادة كفاءة التخزين وخطوط الأنابيب.

وشدد على أهمية ملء الاحتياطات الاستراتيجية إلى 80-90% من السعة قبل حلول الشتاء، فضلًا عن الاستخدام الأكثر كفاءة لنظام خطوط الأنابيب الأوروبية لزيادة واردات الغاز الألمانية من دول شمال أفريقيا مثل ليبيا والجزائر عبر دول جنوب الاتحاد الأوروبي.

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صعوبات أمام جلب الغاز الليبي
ووفقًا لبوابة الإحصاءات «ستاتيستا»، فإنه يوجد احتياطات من الغاز الطبيعي في ليبيا تقدر بنحو 1.4 مليار متر مكعب في العام 2020. ومع ذلك، فإن البلاد منقسمة سياسيًا لدرجة أنها لا تظهر حتى في قائمة البلدان المصدرة إلى ألمانيا.

كما أن الغاز الليبي وإن كان متوافرًا، إلا أن البنية التحتية لن تكون قادرة على زيادة أية صادرات، وبالتالي، تفشل ليبيا كمورد بديل للغاز الروسي لألمانيا، حسب البوابة.

ودعا البرلمان الأوروبي، الخميس، في قرار تبناه إلى فرض حظر «شامل وفوري» على واردات «النفط والوقود النووي والفحم والغاز» من روسيا، مطالبًا النواب الأوروبيون أيضًا بـ«تكثيف إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا».

واحتلت قضية اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا لتغطية احتياجاتها من الطاقة مركز الصدارة مع استمرار تدخلها في أوكرانيا.

وفي وقت سابق، كشف وزير التحول البيئي الإيطالي، روبرتو سينغولاني، في مؤتمر صحفي إن بلاده تجري محادثات لإبرام أولى الاتفاقات في مجال التقليل من الاعتماد على الغاز الروسي خلال الأسابيع القليلة، متوقعًا حصول روما على عشرة مليارات متر مكعب إضافية من الغاز عبر خطوط الأنابيب مع الجزائر وليبيا وأذربيجان هذا العام.

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