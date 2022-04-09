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«الكهرباء»: مشروع لتحسين الشبكة بمنطقة السائح

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 08:10 مساء
«الكهرباء»: مشروع لتحسين الشبكة بمنطقة السائح
من أعمال تنفيذ مشروع تحسين شبكة الكهرباء في منطقة السائح، 8 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
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أعلنت الشركة العامة للكهرباء تنفيذ مشروع تحسين الشبكة بمنطقة السائح والمناطق المجاورة، وذلك بجهود الفرق الفنية التابعة لدائرة توزيع السائح.

وشملت عمليات التحسين مد أسلاك بدل المتهالكة لمعالجة تذبذب التيار الكهربائي وضمان وصوله إلى سكان المنطقة دون تذبذب أو انقطاع، وفق بيان صدر، أمس الجمعة، عن الشركة.

- «الكهرباء» تستعد لمواجهة «لهيب الصيف»
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وأضافت شركة الكهرباء مئات الميغاوات إلى الشبكة العمومية، مثل إضافة وتركيب محول ثانٍ، جهد «30/220 ك.ف» داخل محطة أبوعطني بمدينة بنغازي، وذلك ضمن استعدادات الشركة لفصل الصيف.

وفي محاولة لتنويع مصادر الطاقة، بحثت الشركة في مارس الماضي مع شركة «توتال إنرجي» ترتيبات انطلاق تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية.

من أعمال تنفيذ مشروع تحسين شبكة الكهرباء في منطقة السائح، 8 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال تنفيذ مشروع تحسين شبكة الكهرباء في منطقة السائح، 8 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال تنفيذ مشروع تحسين شبكة الكهرباء في منطقة السائح، 8 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال تنفيذ مشروع تحسين شبكة الكهرباء في منطقة السائح، 8 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال تنفيذ مشروع تحسين شبكة الكهرباء في منطقة السائح، 8 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال تنفيذ مشروع تحسين شبكة الكهرباء في منطقة السائح، 8 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال تنفيذ مشروع تحسين شبكة الكهرباء في منطقة السائح، 8 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
من أعمال تنفيذ مشروع تحسين شبكة الكهرباء في منطقة السائح، 8 أبريل 2022. (شركة الكهرباء)
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