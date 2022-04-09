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إدارة المهام الخاصة تفشل تهريب 27 مهاجرا بالخمس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 07:17 مساء
إدارة المهام الخاصة تفشل تهريب 27 مهاجرا بالخمس
إدارة المهام الخاصة تفشل تهريب 27 مهاجرا بالخمس، 9 أبريل 2022. (إدارة المهام الخاصة)
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أعلنت إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، اليوم السبت، إفشال عملية تهريب مهاجرين غير شرعيين بمدينة الخمس، والقبض على المهربين والمسؤولين عن التهريب.

وألقت إدارة المهام الخاصة القبض على 27 مهاجرًا غير شرعي، تعود جنسياتهم إلى اليمن ومصر وسورية وغامبيا، كانت وجهتهم إلى دول أوروبية منها إيطاليا وألمانيا، وفق بيان صادر عن الإدارة.

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وأشار البيان إلى القبض على المهربين والمسؤولين عن التهريب وعددهم ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية الليبية، وقد اتضح أنهم مُتهمون في عدة قضايا سابقة تخص الهجرة غير الشرعية.

إضافة إلى ضبط جهاز اتصال عبر الأقمار الاصطناعية «الثريا»، وجهاز تحديد الاتجاهات فى عمق البحر «GPS»، وأطواق النجاة، وقارب مطاطى، وقد حُرزت هذه الإدوات وأحيلت رفقة المحضر للنيابة العامة. في حين جرى إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

إدارة المهام الخاصة تفشل تهريب 27 مهاجرا بالخمس، 9 أبريل 2022. (إدارة المهام الخاصة)
إدارة المهام الخاصة تفشل تهريب 27 مهاجرا بالخمس، 9 أبريل 2022. (إدارة المهام الخاصة)
إدارة المهام الخاصة تفشل تهريب 27 مهاجرا بالخمس، 9 أبريل 2022. (إدارة المهام الخاصة)
إدارة المهام الخاصة تفشل تهريب 27 مهاجرا بالخمس، 9 أبريل 2022. (إدارة المهام الخاصة)
إدارة المهام الخاصة تفشل تهريب 27 مهاجرا بالخمس، 9 أبريل 2022. (إدارة المهام الخاصة)
إدارة المهام الخاصة تفشل تهريب 27 مهاجرا بالخمس، 9 أبريل 2022. (إدارة المهام الخاصة)
إدارة المهام الخاصة تفشل تهريب 27 مهاجرا بالخمس، 9 أبريل 2022. (إدارة المهام الخاصة)
إدارة المهام الخاصة تفشل تهريب 27 مهاجرا بالخمس، 9 أبريل 2022. (إدارة المهام الخاصة)
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