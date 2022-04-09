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إنجاز 65% من مشروع المرافق المتكاملة بزاوية المحجوب في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 01:57 مساء
إنجاز 65% من مشروع المرافق المتكاملة بزاوية المحجوب في مصراتة
جانب من أعمال الإنشاءات بمنطقة زاوية المحجوب في مصراتة، 9 أبريل 2022. (حكومة الوحدة)
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أكدت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إنجاز 65% من مشروع المرافق المتكاملة بمنطقة زاوية المحجوب في مدينة مصراتة، مع استمرار العمل حتى إنهائه.

وأوضحت الحكومة، في بيان اليوم السبت، أن المشروع يأتي ضمن خطة إعادة الحياة التي تستهدف التنمية في مختلف ربوع البلاد، مشيرة إلى أن المنفذ هو شركة الأشغال العامة، بإشراف جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

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وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الحكومة تنفيذ 732 مشروعًا ضمن خطة «عودة الحياة». وتتنوع هذه المشروعات بين: 262 مشروعًا لجهاز الإسكان والمرافق عرضًا فنيًا، و273 مشروعًا لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية تضم مرافق صحية ومدارس، و197 مشروعًا للمواصلات. وتقول الحكومة إنها تراعي التنوع الجغرافي في تنفيذ المشروعات، مع تخصيص مليارات الدينارات لتنفيذها.

وبنهاية مارس، أعلن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة اعتزامه إطلاق مشروع «عودة الحياة 2» لتنفيذ عدد من المشروعات لتستهدف مناطق لأول مرة، خاصة في جنوب وشرق البلاد.

جانب من أعمال الإنشاءات بمنطقة زاوية المحجوب في مصراتة، 9 أبريل 2022. (حكومة الوحدة)
جانب من أعمال الإنشاءات بمنطقة زاوية المحجوب في مصراتة، 9 أبريل 2022. (حكومة الوحدة)
جانب من أعمال الإنشاءات بمنطقة زاوية المحجوب في مصراتة، 9 أبريل 2022. (حكومة الوحدة)
جانب من أعمال الإنشاءات بمنطقة زاوية المحجوب في مصراتة، 9 أبريل 2022. (حكومة الوحدة)
جانب من أعمال الإنشاءات بمنطقة زاوية المحجوب في مصراتة، 9 أبريل 2022. (حكومة الوحدة)
جانب من أعمال الإنشاءات بمنطقة زاوية المحجوب في مصراتة، 9 أبريل 2022. (حكومة الوحدة)
جانب من أعمال الإنشاءات بمنطقة زاوية المحجوب في مصراتة، 9 أبريل 2022. (حكومة الوحدة)
جانب من أعمال الإنشاءات بمنطقة زاوية المحجوب في مصراتة، 9 أبريل 2022. (حكومة الوحدة)
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