Atwasat

وزير الدفاع الإيطالي: حرب أوكرانيا لن تشغلنا عن سيناريوهات التهديد في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 أبريل 2022, 01:16 مساء
وزير الدفاع الإيطالي: حرب أوكرانيا لن تشغلنا عن سيناريوهات التهديد في ليبيا
وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني خلال زيارة إلى اسطنبول الجمعة. (الإنترنت)
alwasat radio

قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني إن إيطاليا ملتزمة حاليًا ليس فقط في أوكرانيا ولكن أيضًا في سيناريوهات أخرى مثل شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وليبيا والساحل، وذلك خلال زيارة الوزير إلى تركيا. وعقد جويريني سلسلة لقاءات في اسطنبول مع نظيره التركي خلوصي أكار والبريطاني بن والاس، وفقًا لموقع «ديكود 39» الإيطالي. 

وأوضح جويريني أن لقاءه مع الوزيرين التركي والبريطاني هو مناقشة حول سيناريوهات مختلفة وأولًا حول أوكرانيا، ثم بعد ذلك مسائل أخرى مثل الأمن الأوروبي والأمن الجماعي والتفكير في المفهوم الاستراتيجي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، فضلاً عن القضايا الإقليمية الأكثر أهمية من شرق البحر المتوسط ​​إلى أفريقيا إلى ليبيا والساحل.

وأشار إلى أن الاهتمام كله ينصب على أوكرانيا، ولكن قال «هناك مواقف أخرى تعد تهديدات محتملة يجب التعامل معها»، موضحًا أن «جنوب أوروبا عبارة عن قوس من عدم الاستقرار وينبغي أن يكون هناك اهتمام قوي جدًا من وجهة نظر النشاط الدبلوماسي مع استخدام الأداة العسكرية عند الضرورة».

«أطباء بلا حدود» تستنكر إهمال إيطاليا ومالطا بعد وفاة عشرات المهاجرين وإعادة 130 آخرين إلى ليبيا 
وزيرا خارجية إيطاليا وتركيا يبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا 
«رويترز»: إيطاليا توقع مع ليبيا أولى صفقات استبدال الغاز الروسي خلال أسابي

وحث الوزير الإيطالي على «عدم غض الطرف عن التداعيات على المديين المتوسط ​​والطويل التي يمكن أن تسببها الأزمة في رقعة شطرنج استراتيجية مثل البحر المتوسط، ​​الجناح الجنوبي للحلف»، مشيرًا إلى أن «الحفاظ على استقرار الأخير يكتسب أهمية مطلقة، فيما ستستمر إيطاليا في الالتزام بهذه الغاية أيضًا لصالح الحلف».

وتابع جويريني أنه في إطار النقاش الثلاثي بين إيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة ومناقشة استقرار منطقة المتوسط، نقطة الاتصال بين أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، ناقش جويريني وأكار وبن والاس في اسطنبول مسألة مهمة حلف الناتو في العراق، حيث تستعد إيطاليا لتولي زمام القيادة بداية من مايو المقبل مع المساهمة في تعزيز الوجود العسكري للحلفاء بكتيبة تصل إلى 500 وحدة.

كما أكد وزير الدفاع الإيطالي بعد لقاء نظيره التركي والبريطاني في إسطنبول أن تركيا تمثل شريكًا استراتيجيًا لإيطاليا في إطار التعاون في صناعة الدفاع، مشيراً إلى أن تركيا شريك مهم لإيطاليا وحليف مهم في حلف الناتو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حاكم مصرف لبنان: نمتلك ثاني أكبر احتياطي ذهب بالمنطقة بـ286 طنا

حاكم مصرف لبنان: نمتلك ثاني أكبر احتياطي ذهب بالمنطقة بـ286 طنا
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات

الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات
رصد أبعد مجرة اكتُشفت على الإطلاق

رصد أبعد مجرة اكتُشفت على الإطلاق
السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون

السعودية تعلن رفع عدد الحجاج إلى مليون
«لست أنانيا».. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول

«لست أنانيا».. محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 1 أبوسليم» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 1 أبوسليم» في الدوري الممتاز
ماذا تخبئ انتخابات الرئاسة الفرنسية؟.. الساعات الأخيرة من حملة غير معهودة

ماذا تخبئ انتخابات الرئاسة الفرنسية؟.. الساعات الأخيرة من حملة غير معهودة
80 ألف فلسطيني صلوا الجمعة الأولى من رمضان بـ«الأقصى»

80 ألف فلسطيني صلوا الجمعة الأولى من رمضان بـ«الأقصى»
هل يشهد العالم «مجاعة»؟.. حرب أوكرانيا تقفز بأسعار الغداء لأعلى مستوى

هل يشهد العالم «مجاعة»؟.. حرب أوكرانيا تقفز بأسعار الغداء لأعلى مستوى
شاهد .. «بينك فلويد» تدعم أوكرانيا بأغنية جديدة

شاهد .. «بينك فلويد» تدعم أوكرانيا بأغنية جديدة
شاهد .. طائرة شحن تنشطر إلى جزءين خلال هبوط اضطراري في كوستاريكا

شاهد .. طائرة شحن تنشطر إلى جزءين خلال هبوط اضطراري في كوستاريكا
عصبان بالفريك وبلح الشام على مائدتك في ثامن أيام رمضان

عصبان بالفريك وبلح الشام على مائدتك في ثامن أيام رمضان
شاهد «وسط الخبر».. السابع من أبريل ذكرى مؤلمة في حياة الليبيين

شاهد «وسط الخبر».. السابع من أبريل ذكرى مؤلمة في حياة الليبيين
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة

النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟

أين يتجه المشهد السياسي في ليبيا؟
كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا

كاركاتير خيري - المواطن والوضع الراهن في ليبيا
تقرير أميركي يكشف تفاصيل «الخطة ب» في ليبيا

تقرير أميركي يكشف تفاصيل «الخطة ب» في ليبيا
حبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي و3 موظفين آخرين تصرفوا في عقارات مملوكة للدولة

حبس مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي و3 موظفين آخرين تصرفوا في عقارات مملوكة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الكوني: أشكر كل من أحاطني بالرعاية وأنقذ حياتي
الكوني: أشكر كل من أحاطني بالرعاية وأنقذ حياتي
الكبير يلتقي محافظي بنوك مركزية عربية في جدة
الكبير يلتقي محافظي بنوك مركزية عربية في جدة
ضبط شاب صدم مواطنا وأصابه بدراجة نارية في بنغازي
ضبط شاب صدم مواطنا وأصابه بدراجة نارية في بنغازي
وزير الدفاع الإيطالي: حرب أوكرانيا لن تشغلنا عن سيناريوهات التهديد في ليبيا
وزير الدفاع الإيطالي: حرب أوكرانيا لن تشغلنا عن سيناريوهات ...
إنجاز 65% من مشروع المرافق المتكاملة بزاوية المحجوب في مصراتة
إنجاز 65% من مشروع المرافق المتكاملة بزاوية المحجوب في مصراتة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما
«أمن طرابلس»: القبض على والدين متهمين بتعذيب ابنهما...
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس
ضبط مطلوب في جريمة قتل وقعت منذ 6 سنوات بطرابلس...
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس
اشتباكات بين مسلحين في طرابلس...
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا
دار الإفتاء تعلن السبت أول أيام شهر رمضان في ليبيا...
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات مستوردة
النيابة تعلن ضبط كميات كبيرة من المخدرات مخبأة داخل سيارات ......
المزيد
الدولار يستهل الأسبوع على استقرار في السوق الموازية
الدولار يستهل الأسبوع على استقرار في السوق الموازية...
صنع الله: 6.5 مليار دينار ديون قطاع النفط.. ودورنا حمايته من الانهيار
صنع الله: 6.5 مليار دينار ديون قطاع النفط.. ودورنا حمايته من......
أول نشرة أسبوعية لـ«مكافحة الأمراض»: 11 إصابة بـ«كورونا» وحالة وفاة واحدة
أول نشرة أسبوعية لـ«مكافحة الأمراض»: 11 إصابة بـ«كورونا» ......
إنجاز 65% من مشروع المرافق المتكاملة بزاوية المحجوب في مصراتة
إنجاز 65% من مشروع المرافق المتكاملة بزاوية المحجوب في ......
وزير الدفاع الإيطالي: حرب أوكرانيا لن تشغلنا عن سيناريوهات التهديد في ليبيا
وزير الدفاع الإيطالي: حرب أوكرانيا لن تشغلنا عن سيناريوهات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط