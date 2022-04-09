ضبط شاب صدم مواطنا وأصابه بدراجة نارية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على شاب صدم مواطنًا بواسطة دراجة نارية، ما أدى إلى دخول الأخير العناية الفائقة، ثم لاذ المتهم في الحادث بالفرار، قبل أن يجري ضبطه.

وأوضحت المديرية، في بيان اليوم السبت، أنه عقب ورود معلومات لقسم التحريات العامة عن الحادث الذي وقع بمنطقة شارع 20، أصدر رئيس قسم التحريات الرائد فوزي الفايدي تعليمات لضبط المتهم.

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وانتقل أعضاء التحريات لمكان الواقعة وتمكنوا من تحديد مكان الشخص المطلوب، وتبين أنه يعمل بأحد محلات بيع وصيانة الهاتف المحمول، وجرى ضبطه ونقله إلى القسم.

وبالاستدلال معه تبين أن عمره 20 عامًا، وأنه اعترف بما نُسب إليه وجرى إيداعه بالحجز القانوني لحين تسليمه للجهات المختصة. وكان المتهم لاذ بالفرار عقب الحادث الذي أدى لدخول المواطن الذي صدمه إلى العناية الفائقة بمستشفى الجلاء.

المتهم بالاصطدام بشاب وإصابته في بنغازي بعد ضبطه. (مديرية الأمن)